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Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.01.2019 10:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin yeni savunmacısı Sadık Çiftpınar, takımıyla çıktığı ikinci lig maçında gösterdiği başarılı performansla taraftarın beğenisini topladı.

Sadık Çiftpınar performansıyla göz doldurdu

Fenerbahçe’nin devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor’dan renklerine bağladığı Sadık Çiftpınar, dün eski takımına karşı gösterdiği performansla göz doldurdu. 90 dakika boyunca sahada kalan 26 yaşındaki stoper, özellikle hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çekerken, maç boyunca yüzde 91.1’lik pas yüzdesiyle oynadı.

Yaptığı 74 pasın 68’sinde başarılı olan Sadık bu alanda sahanın en iyi oyuncusu oldu. Girdiği 15 ikili mücadelenin 12’sinden galip ayrılan Sadık, savunmasından 5 de pozisyon uzaklaştırdı. Maç sonu sarı-lacivertli taraftarların sevgi gösterilerinde bulunduğu Sadık’ın performansını, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da beğendiğini belirtti.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Yeni Malatyaspor Sadık Çiftpınar

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