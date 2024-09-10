Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor! Onay çıktı, imzalar her an atılabilir...

Beşıktaş bir transfer bombası daha patlatabilir. Transfer sezonunun sonuna gelirken siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane'yi gündemine almıştı. Oyuncunun Al-Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mane'nin talipleri arasında Beşiktaş'ta yer alıyordu.

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK YAKTI

Al Nassr'ın gözden çıkardığı Sadio Mane'nin yeniden yarışmacı bir Avrupa takımında forma giymek istemesi Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Yine Suudi Arabistan da talipleri olan Mane'ye siyah-beyazlılar teklifini sundu.

HOCA ONAY VERDİ

Bir süredir teknik direktör Giovanni van Bronkhorst'un raporunu bekleyen siyah-beyazlı yönetim, Mane hakkında olumlu geri dönüş aldı. Transfer edilmesi durumunda ilk 11'de oynatacağını ifade eden Giovanni van Bronkhorst, topu Beşiktaş yönetimine attı.