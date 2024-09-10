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Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor! Onay çıktı, imzalar her an atılabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.09.2024 19:56
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Beşiktaş'ta transfer gündemi alev alev yanıyor. Al Nassr ile yolları ayırmaya hazırlanan Sadio Mane için temasa geçen siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasına gelmişti. Teknik direktör Giovanni van Bronkhorst'un raporunu bekleyen Beşiktaş yönetimi, Hollandalı teknik adamdan onay aldı ve girişimleri hızlandırdı.

Sadio Mane adım adım Beşiktaş'a geliyor! Onay çıktı, imzalar her an atılabilir...

Beşıktaş bir transfer bombası daha patlatabilir. Transfer sezonunun sonuna gelirken siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane'yi gündemine almıştı. Oyuncunun Al-Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mane'nin talipleri arasında Beşiktaş'ta yer alıyordu.

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Al Nassr'ın gözden çıkardığı Sadio Mane'nin yeniden yarışmacı bir Avrupa takımında forma giymek istemesi Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor. Yine Suudi Arabistan da talipleri olan Mane'ye siyah-beyazlılar teklifini sundu.

HOCA ONAY VERDİ

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Bir süredir teknik direktör Giovanni van Bronkhorst'un raporunu bekleyen siyah-beyazlı yönetim, Mane hakkında olumlu geri dönüş aldı. Transfer edilmesi durumunda ilk 11'de oynatacağını ifade eden Giovanni van Bronkhorst, topu Beşiktaş yönetimine attı.

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Anahtar Kelimeler:
Sadio Mane beşiktaş
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