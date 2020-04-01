Sadio Mane'den Mbaye Diagne'ye uyarı: Cristiano Ronaldo ile kavga edersin

Senegal Milli Takımı'nda birlikte oynayan Liverpool'un süperstarı Sadio Mane ile Galatasaray'ın problemli yıldızı Mbaye Diagne, sosyal medyadan canlı yayın gerçekleştirdi. Diagne ve Mane’nin sıklıkla yerel dillerini konuştuğu yayınını binlere kişi takip etti.

'Cristiano Ronaldo ile sürekli kavga edersin'

Canlı yayında Sadio Mane'nin Diagne'ye Cristiano Ronaldo ile ilgili söylediği bir söz dikkat çekti. Mane Diagne'ye, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez." sözlerini kullandı.

Penaltı krizlerine sebep olan adam: Mbaye Diagne

Mbaye Diagne, Galatasaray'da Akhisarspor maçında Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçında ise Sinan Gümüş, kiralık gittiği Anderlecht'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenildiği maçta da takım kaptanı Vanaken'le penaltı krizi yaşamıştı.

Sinan Gümüş'le kavgası akıllarda

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 90+2. dakikasında kazandığı penaltı sonrası sarı-kırmızılı futbolcular arasında tartışma çıkmıştı. Penaltıyı atmak isteyen Sinan Gümüş, Diagne'nin elinden topu almak istemiş, ancak golcü oyuncu topu vermeyerek Sinan'a fiziki müdahalede bulunmuştu.



