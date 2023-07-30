SAFA ÖNAL KİMDİR? Ünlü senarist Safa Önal kaç yaşındaydı, neden öldü? Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti!

Safa Önal ile ilgili aramalar vefat haberinin ardından hız kazandı. Geçtiğimiz nisan ayında adına onur gecesi düzenlenen Safa Önal'ın vefat haberini Senaristler Birliği "Türkiye sinemasının duayenlerinden değerli senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacaktır" açıklamasıyla duyurdu. İşte Safa Önal kimdir sorusunun cevabı ve ünlü senarist ile ilgili bilinmeyen detaylar...

SAFA ÖNAL KİMDİR?

İstanbul'da 17 Aralık 1931'de dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, yazarlığa 1945'te kısa öyküler kaleme alarak başladı. İstanbul Maçka Palas'ta doğmuştur. Hukuk ve mülkiye mezunu babası Kaymakam Ahmet Fahretin Önal; resim yapıyor, kanun çalıyor, şiir ve roman yazıyordu. Hatta babasının annesi Nehali Hürriyet Önal için yazdığı bazı şiirler şarkı haline gelmiştir. Fahrettin Bey'in “Sevildiğini Sanma” adlı şiiri Arif Sami Toker tarafından da bestelenmiştir.

Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Safa Önal, 1945 yılında kısa öykülerle başladığı yazarlığını geliştirmeye çalışırken, bir yandan da çeşitli dergilerde çalıştı. Öykülerini Dünyanın En Güzel Gemisi adlı bir kitapta topladı. Daha sonra senaryo yazmaya başladı. Senaristlik konusunda ilerleme kaydeden Önal'ın filme çekilmiş 395 senaryosu, Dünyanın en ilgi çekici rekorlarının yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylandı. Zaman zaman Bülent Oran ve Ertem Göreç isimlerle de çalışmıştır.

İki kez evlenerek her iki eşinden de ayrılan sanatçı, 1973 yılından itibaren yönetmenliğe başlayarak 40'a yakın film yönetti. Çok sayıda fotoroman senaryosu da yazmıştır. Bunlardan en çok bilineni olan Beyaz Şemsiye adlı fotoromanda Türkan Şoray ve Cihan Ünal da rol almıştır. Televizyon kanallarına dizi senaryoları da yazarak, meslek yaşamını sürdüren Önal, 2007 yılında yaptığı son filmle yönetmenliği bıraktı. Söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal, Safa Önal'ın kardeşidir.

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMİŞTİ!

Safa Önal, Türk sinemasına kazandırdığı 395 senaryo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Türk sineması adına bir ilki başaran Önal, 'Vesikalı Yarim', 'Ağaçlar Ayakta Ölür', 'Ah Güzel İstanbul', 'Ah Müjgan Ah', 'Dila Hanım', 'Tatar Ramazan', 'Tatlı Nigar', 'Doktor Civanım' gibi pek çok filmin senaryosunu kaleme almıştır.

Safa Önal'ın kardeşi olan Sezen Cumhur Önal, ağabeyini kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduğunu dile getirerek; "İşine çok emek verdi, işini çok seviyordu. Başımız sağ olsun" dedi.

