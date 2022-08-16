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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında şoke eden anlar! Katil zanlısı konuşurken Ece Erken bayıldı

16.08.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ocak ayında yaşanan olayda ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin kanını donduran cinayete ilişkin görülen davanın il duruşmasında şoke eden olay yaşandı. Mahkemede bulunan Ece Erken, sanık Kadir Yasak'ın savunmasını yaptığı sırada fenalaşarak bayırdı. Öte yandan Erken'in, düştüğü sırada başını sandalyeye çarptığı öğrenildi...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında şoke eden anlar! Katil zanlısı konuşurken Ece Erken bayıldı

Ünlü sunucu Ece Erken, korkunç bir cinayete kurban giden eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşmasına, katıldı. Ünlü sunucu, sanık Kadir Yasak savunma yaptığı sırada fenalaştı. Baygınlık geçiren Erken'in duruşma salonundaki sandalyeye başını çarptığı öğrenildi. ..

ECE ERKEN BAYILDI, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Bakırköy'de Beşiktaş Spor Kulübünün eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar savunmalarını yaptı. Sanıklardan Kadir Yasak'ın savunması sırasında Ece Erken'in bayılması nedeniyle duruşmaya zorunlu bir ara verildi. Erken'in düşerken başını duruşma salonundaki sandalyeye çarptığı öğrenildi. Kısa sürede kendine gelen Ece Erken'in, avukatının kolunda salondan çıkarken ağladığı gözlendi. Bir süre salon dışında dinlenen Erken, adliyeden ayrıldı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.

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"BAŞINI VURDUĞU İÇİN BELKİ BİR DOKTOR KONTROLÜ GEREKEBİLİR"

Ece Erken'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, adliye önünde basın mensuplarına bilgi verdi. Üçgül, "Müvekkilim duruşmaya çok zor bir psikolojiyle gelmişti. Sanıkların olayı anlattıkları sırada müvekkilimin başı döndü ve yere düştü. Düştüğü sırada başını sandalyeye vurdu. Dayanamıyordu, ifadelerin doğru olmadığını belirtiyordu fakat, en son bu oldu. Duruşmanın sonuna kadar dayanamadı. Kollarına girerek arka kapıdan çıkardık. Hastaneye doğru gidiyorlar. Belki eve doktor da getirilebilir. Ben de şimdi yanına gideceğim. Bayılırken sandalyenin uç kısmına başını vurduğu için, doktor kontrolü gerekebilir" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu
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