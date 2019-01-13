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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan transfer açıklaması

Erdem Keleş Erdem Keleş
SPOR  | 13.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, transfer konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babel'in transferini açıklayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun gündeminde Tolgay Arslan, Şener Özbayraklı, Vida, Adriano, Gökhan Töre, Burak Yılmaz, Arda Turan, Pepe, Ajdin Hasic, Orkun Kökçü, Choupo-Moting, Berezinsky ve Şenol Güneş vardı.

Babel, Tolgay Arslan, Şener Özbayraklı, Vida, Adriano, Gökhan Töre, Burak Yılmaz, Arda Turan ve Pepe için ne dedi?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan transfer açıklaması

- Babel, 2 milyon Euro bedelle 6 ay kiralık olarak Fulham'a gidiyor. 6 ay sonunda sözleşme de imzalayabiliriz serbest de bırakabiliriz. Bu bölgede Lens ve Quaresma var. Orkan Çınar da geliyor. Dolayısıyla gündemimizde bu mevki için bir transfer yok.

- Babel, 2 milyon Euro bedelle 6 ay kiralık olarak Fulham'a gidiyor. 6 ay sonunda sözleşme de imzalayabiliriz serbest de bırakabiliriz. Bu bölgede Lens ve Quaresma var. Orkan Çınar da geliyor. Dolayısıyla gündemimizde bu mevki için bir transfer yok.

- Sağ bek arayışımız olduğu biliniyor. Şener Özbayraklı sadece bizi tatmin eden bir teklif geldikten sonra düşünebileceğimiz bir isim. Ne biz Şener'i Fenerbahçe'den istedik ne de Fenerbahçe bize resmi olarak bir teklif yaptı.

- Sağ bek arayışımız olduğu biliniyor. Şener Özbayraklı sadece bizi tatmin eden bir teklif geldikten sonra düşünebileceğimiz bir isim. Ne biz Şener'i Fenerbahçe'den istedik ne de Fenerbahçe bize resmi olarak bir teklif yaptı.

- Fenerbahçe'den Tolgay için bize bu konuda tatmin edici bir teklif gelmedi. Tolgay Arslan için 5-6 milyon Euro'luk rakamlar konuşuluyor, o civarda bir teklif gelirse değerlendirebiliriz.

- Fenerbahçe'den Tolgay için bize bu konuda tatmin edici bir teklif gelmedi. Tolgay Arslan için 5-6 milyon Euro'luk rakamlar konuşuluyor, o civarda bir teklif gelirse değerlendirebiliriz.

- Serdar Aziz ile ilgili bir girişimimiz yok.

- Serdar Aziz ile ilgili bir girişimimiz yok.

- Adriano’nun gitme yönünde bir talebi olmadı. İnanıyorum ki sezonun ikinci yarısında beklediğimiz performansı gösterecektir.

- Adriano’nun gitme yönünde bir talebi olmadı. İnanıyorum ki sezonun ikinci yarısında beklediğimiz performansı gösterecektir.

- Arda Turan gündemimizde yok.

- Arda Turan gündemimizde yok.

- Burak Yılmaz'a herkesten daha fazla sahip çıkıp, Beşiktaş'a kazandırmak gerekir. Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir. Bu çocuğa sahip çıkmamız lazım.

- Burak Yılmaz'a herkesten daha fazla sahip çıkıp, Beşiktaş'a kazandırmak gerekir. Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir. Bu çocuğa sahip çıkmamız lazım.

- Hangi teknik direktör Fabri gibi bir oyuncuyu istemez ki? Ama şu anda bizim kaleciye ihtiyacımız yok, gelme gibi bir talebi de yok.

- Hangi teknik direktör Fabri gibi bir oyuncuyu istemez ki? Ama şu anda bizim kaleciye ihtiyacımız yok, gelme gibi bir talebi de yok.

- Gökhan Töre'nin Beşiktaş'ta kalması iki taraf için de zararlı. Artık başka takıma gidip kendini kanıtlamalı.

- Gökhan Töre'nin Beşiktaş'ta kalması iki taraf için de zararlı. Artık başka takıma gidip kendini kanıtlamalı.

- Karius şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi, bizde daha da iyi performanslara imza atacak.

- Karius şu anda Türkiye'nin en iyi kalecisi, bizde daha da iyi performanslara imza atacak.

- Larin de gitmek istemiyor. Kamp dönemine başladığımızda hoca Larin'i kampa çağırdı. Değerli bir oyuncu, şartları sağlayan teklif gelirse, gidebilir.

- Larin de gitmek istemiyor. Kamp dönemine başladığımızda hoca Larin'i kampa çağırdı. Değerli bir oyuncu, şartları sağlayan teklif gelirse, gidebilir.

- Medel ve Vida bizim satmak istediğimiz oyuncular değil. Bize gelmiş resmi bir teklif yok, tamamen dedikodu.

- Medel ve Vida bizim satmak istediğimiz oyuncular değil. Bize gelmiş resmi bir teklif yok, tamamen dedikodu.

- Pepe gitmek istedi. 103 bin Euro alacağı vardı. 1 aylık parası bile değil, sorun para değildi. Babası rahatsız olduğu için gitmek istedi. Bunu dedikten sonra yapacak bir şey yok.

- Pepe gitmek istedi. 103 bin Euro alacağı vardı. 1 aylık parası bile değil, sorun para değildi. Babası rahatsız olduğu için gitmek istedi. Bunu dedikten sonra yapacak bir şey yok.

- Ricardo Quaresma’yı biz bırakmak istemiyoruz, o da bizden ayrılmak istemiyor. Fakat tabii reddedemeyeceği bir teklif gelirse durumlar değişir.

- Ricardo Quaresma’yı biz bırakmak istemiyoruz, o da bizden ayrılmak istemiyor. Fakat tabii reddedemeyeceği bir teklif gelirse durumlar değişir.

- Sadık Çiftpınar transferinde Yeni Malatyaspor’un talepleri sonrası Isimat-Mirin’e yöneldik ve aldık.

- Sadık Çiftpınar transferinde Yeni Malatyaspor’un talepleri sonrası Isimat-Mirin’e yöneldik ve aldık.

- Biz sadece Şenol Güneş'e ve kamuoyuna niyetimizi belli ettik. Ne bizim, ne hocanın bu konuda kaygısı yok. Hoca lige odaklanmış ve motive olmuş durumda.

- Biz sadece Şenol Güneş'e ve kamuoyuna niyetimizi belli ettik. Ne bizim, ne hocanın bu konuda kaygısı yok. Hoca lige odaklanmış ve motive olmuş durumda.

- Vagner Love'un talepleri var, bizim taleplerimiz var, bir türlü uyuşmadı. Büyük ihtimalle bir kulüp bulacaktır, kadro planlamasında düşünülmüyor.

- Vagner Love'un talepleri var, bizim taleplerimiz var, bir türlü uyuşmadı. Büyük ihtimalle bir kulüp bulacaktır, kadro planlamasında düşünülmüyor.

- Sivassporlu Douglas ile ilgilenmiyoruz

- Sivassporlu Douglas ile ilgilenmiyoruz

- Başkanımız 'Adem Ljajic'i alacağız' dedi, onun üzerine söyleyecek bir şey yok. Şu anda performansının yarısını bile sergilemiş değil. Beşiktaş'ın vazgeçilmezlerinden biri olabilecek bir oyuncu.

- Başkanımız 'Adem Ljajic'i alacağız' dedi, onun üzerine söyleyecek bir şey yok. Şu anda performansının yarısını bile sergilemiş değil. Beşiktaş'ın vazgeçilmezlerinden biri olabilecek bir oyuncu.

- Bartosz Berezinsky ile ilgileniyoruz ama şartlar önemli. Şu an oyuncu satmak üzerine yoğunlaştık, ondan sonra bakacağız.

- Bartosz Berezinsky ile ilgileniyoruz ama şartlar önemli. Şu an oyuncu satmak üzerine yoğunlaştık, ondan sonra bakacağız.

- Choupo-Moting de istiyordur, Beşiktaş'a gelmeyi herkes ister. Ama dediğim gibi önce satılacak oyunculara bakıyoruz. Hedef rakamı tutturduktan sonra bakacağız. Belki daha da yıldız bir isim gelecek.

- Choupo-Moting de istiyordur, Beşiktaş'a gelmeyi herkes ister. Ama dediğim gibi önce satılacak oyunculara bakıyoruz. Hedef rakamı tutturduktan sonra bakacağız. Belki daha da yıldız bir isim gelecek.

- Kerim Frei transfer çalışmalarımız arasında yer almıyor.

- Kerim Frei transfer çalışmalarımız arasında yer almıyor.

- Orkun Kökçü'nün kulübüyle yaptığımız bir anlaşma yok ama ilgilendiğimiz bir oyuncu. Alıp, güçlendirip, satmak bizim gelenek haline getirmek istediğimiz bir şey.

- Orkun Kökçü'nün kulübüyle yaptığımız bir anlaşma yok ama ilgilendiğimiz bir oyuncu. Alıp, güçlendirip, satmak bizim gelenek haline getirmek istediğimiz bir şey.

- Tolga Zengin'in kampa alınmaması belki doğru haksızlıktır ama Beşiktaş'a da haksızlık. Kağıt üzerinde baktığımızda en az katkı sunandan başlamamız gerekiyor. Tolga'yı seviyorum ama böyle olması gerekiyor.

- Tolga Zengin'in kampa alınmaması belki doğru haksızlıktır ama Beşiktaş'a da haksızlık. Kağıt üzerinde baktığımızda en az katkı sunandan başlamamız gerekiyor. Tolga'yı seviyorum ama böyle olması gerekiyor.

- Ajdin Hasic dünya kulüplerinin ilgilendiği bir oyuncu, şu anda yaşı kuçük ve bir takıma tescilli durumda. Eğer sözleşme seviyesine gelebilirsek, tabii ki isteriz. Kulübe ciddi para kazandırabilir. Hukuki bir süreci var.

- Ajdin Hasic dünya kulüplerinin ilgilendiği bir oyuncu, şu anda yaşı kuçük ve bir takıma tescilli durumda. Eğer sözleşme seviyesine gelebilirsek, tabii ki isteriz. Kulübe ciddi para kazandırabilir. Hukuki bir süreci var.
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Anahtar Kelimeler:
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Beşiktaş Burak Yılmaz

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