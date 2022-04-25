Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken'den flaş miras kararı! "Reddi miras yapıyorum!"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken zor günler geçirirken bir yandan da ünlü avukatın mirasıyla ilgili sorunlarla uğraşıyordu. Mahmutyazıcıoğlu'nun 12 adet lüks marka saatini 15 milyon liraya sattığı iddialarıyla sinirlenen Ece Erken hesabındaki paraya el konulduğunu söylemişti. Erken son olarak eski eş Benan Kocadereli'nin Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evini habersiz kiraya vermesiyle şoke oldu.

Tüm yaşananlar ve miras kavgası sonrası Ece Erken pes etti. Ece Erken ile ilgili gelen son dakika haberlerine göre ünlü sunucu reddi miras yaptı.

"EŞİMİ ÇOK SEVDİM"

Erken açıklamasında "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.

Simge Sağın bu kararı veren Ece Erken'e "Helal olsun sana" yorumu yaptı.

