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Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli'nin sözleri Ece Erken'i kızdırdı! "Reddi mirasımı geri çekip..."

01.08.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benan Kocadereli, eski eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun abisinin Ece Erken'i tehdit etmesi gündemdeyken "Mal kaçırma yok" yorumunda bulunarak Ece Erken'i kızdırdı. Ece Erken ise çıkan haberlerin ardından sinirlenerek açıklamalarda bulundu. Erken "Her şey abiyle anlaşmalı yürüyor. Adımı anmaya devam ederseniz reddi mirası geri çekeceğim" diyerek üstü kapalı tehditte bulundu. İşte yaşanan olayların detayları...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli'nin sözleri Ece Erken'i kızdırdı! "Reddi mirasımı geri çekip..."

Ece Erken'in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edilmesi sonrası ortada bir miras kavgası olduğu ortaya çıkmıştı. Ece Erken'in "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumuna ise eski eş Benan Kocadereli yanıt vermişti. Ece Erken ile arasının kötü olduğu bilinen eski eşi Benan Kocadereli "Asıl mal kaçıran başka birisi" deyince ortalık karıştı.

"ABİYLE ANLAŞMALI YÜRÜYOR HER ŞEY"

Sunucu Ece Erken bu açıklama sonrası çok gerildi ve "Böyle bir cevap verildiyse mahkemede ispat edilecek" diyerek öldürülen kocasının mallarına dair ilginç sözler söyledi. Erken açıklamasında "Daha mal tespiti davası sonuçlanmadan tapusu, her şeyi eşime ait olan evi, evleri mirasçı olmadığı halde hukuksuzca nasıl kiraya verdi? Kira elden mi alınıyor? Tekne nerede? Demek ki miras aslında kabul edilmiş ama mahkemenin haberi yok. Şafak'a ait arabalar nerede? Abiyle anlaşmalı yürüyor her şey" dedi.

Ekran Alıntısı

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski karısı Benan Kocadereli'den olay yorum: Mal kaçırma yokEce Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski karısı Benan Kocadereli'den olay yorum: Mal kaçırma yok

ECE ERKEN TEHDİT ETTİ

Ece Erken daha sonra bir paylaşım daha yaptı. Daha önce reddi miras yapan sunucu bu açıklamasında "Adımı anmaya devam ederseniz reddi mirasımı geri çekip mallara şerh koydurup bütün yaptığınız kanunsuz, hukuk dışı işlemlerinize itirazı basacağım" diyerek aileyi ve eski eşi tehdit etti.

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Ece Erken
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