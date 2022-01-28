Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'den ilk paylaşım

Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gece Bakırköy'deki bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Ece Erken, eşinin öldürülmesinin ardından sessizliğini bozdu. Ailenin bir yakını, Instagram’dan Mahmutyazıcıoğlu’nun defin işlemlerine ilişkin bilgi paylaştı. Ece Erken ise aynı paylaşımı, kendi hesabından story olarak paylaştı.

Söz konusu paylaşımda ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinin Rize’nin Fındıklı ilçesinde defnedileceği bilgisi yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı’nda geçtiğimiz gece silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

