Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Ece Erken evliliğin krizinin sebebi belli oldu

Ece Erken 3 ay önce evlendiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile fotoğraflarını silip soyadını da değiştirince 'boşanıyorlar mı' haberleri gündeme geldi. Eşiyle bir araya gelen Erken ayrılık iddialarına paylaştığı fotoğrafla son noktayı koydu.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelen Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan fotoğraf paylaşıp altına kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. Soyadı kısmına da 'Mahmutyazıcıoğlu' ekleyen ünlü sunucu her şey yolunda mesajı verdi.

KRİZİN SEBEBİ BELLİ OLDU

Ece Erken ve kocasının arasındaki krizin sebebi de 2. Sayfa programında açıklandı. İddiaya göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu çocukları için eski eşi Benan Hanım'ın villasının bitişiğindeki villayı tuttu. Hafta sonu çocuklarıyla o villada vakit geçiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu bu durumu Ece Erken'den saklayınca kriz çıktı. Erken "Sen benimle evlisin nasıl eski eşinin dibinden ev kiralarsın" diyerek tepki gösterdi.

Erken'in bu tepkisine sosyal medyada ise "Yuva yıkanın yuvası olmaz" yorumları yağdı.

