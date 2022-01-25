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Şafak Sezer: Hâlâ bir yol arıyoruz! 21 saattir eve gidemiyorum

25.01.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer yaşadıklarını TGRT Haber'de Bilmedikleriniz programının sunucusu Doktor Erol Köse'ye anlattı. Sezer 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.

Şafak Sezer: Hâlâ bir yol arıyoruz! 21 saattir eve gidemiyorum

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisi arttıran kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş saatlerce kapanan yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yolda kalanlardan biri olan komedyen Şafak Sezer yaşadıklarını TGRT Haber'de Bilmedikleriniz programının sunucusu Doktor Erol Köse'ye bağlanarak anlattı. Sezer 21 saattir yolda olduğunu söyleyerek “Kendimi hastaneye atacağım” dedi.

"21 SAATTİR EVİME GİDEMİYORUM"

Sezer telefon ile bağlandığı programda Doktor Erol Köse’ye hala yolda olduğunu söyleyerek “Sabah bir televizyon programına katılmıştım. Ulaştırmadaki arkadaşlarımız bırakıyor bizi. O arkadaşım ve ben hala yoldayız. Hâlâ bir yol arıyoruz. İstanbul’un genelinde değil ama Hadımköy tarafında tamamen her yer kilit, hiçbir yerden araba çıkmıyor. Eve gidemiyorum. 21 saattir yoldayım ben. 21 saattir evime gidemiyorum. Ben kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum” dedi.

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Şafak Sezer
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