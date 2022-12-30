MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şafak Sezer kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Kutsal Damaca'nın yıldızı Şafak Sezer kaç yaşında?

Şafak Sezer kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Kutsal Damaca'nın yıldızı Şafak Sezer kaç yaşında?

30.12.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Sezer, vizyona girecek olan Kutsal Damacana 4 filminin fragmanıyla tekrardan gündem oldu. 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu olan Şafak Sezer'in hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şafak Sezer kimdir, nereli, kaç yaşında soruları sıklıkla aratılıyor.

Şafak Sezer kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Kutsal Damaca'nın yıldızı Şafak Sezer kaç yaşında?

Şafak Sezer, başarılı filmleri ve dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kutsal Damacana serisinin son filmi Kutsal Damacana 4'ün fragmanının yayınlanmasının ardından Şafak Sezer'in hayatı merak edilmeye başlandı. 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu olan Şafak Sezer kimdir, kaç yaşında?

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

Ekran görüntüsü 2022-12-30 161845

10 Ekim 1969 Ankara doğumlu Şafak Sezer 52 yaşındadır. Sezer ilk olarak 1989'da Ankara Halk Tiyatrosunda "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyunla sahneye çıktı. Sezer Ankara Halk Tiyatrosunda "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Devri Yalan", "Saddam'ı Kim Öptü", "Edi Büdü" , "Şirinler" ve "Uzaylı Arif" oyunlarında yer aldı. Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarla sahneye çıktı.

Ekran görüntüsü 2022-12-30 162217

Dario Fo'nun "Yüzsüz" isimli oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından çekilen "Bir Düğün Masalı" isimli filmde oynayan Sezer "Sıdıka", "Dostlar Pasajı", "Reyting Hamdi", "Baskül Ailesi" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Bunların ardından ise "Vizontele" için kamera önüne geçti. Kariyer hayatı boyunca onlarca projede yer alan Şafak Sezer aynı zamanda birçok reklam projelerinde de oynadı. Şafak Sezer Instagram'da "safaksezer" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

KUTSAL DAMACANA 4 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Ekran görüntüsü 2022-12-30 162104

Korku ve komedi kategorisinde yer alan Kutsal Damacana 4, serinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Kutsal Damacana 4, 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Çıtak kimdir? İbo Show Yılbaşı konuğu Dilan Çıtak yaşıDilan Çıtak kimdir? İbo Show Yılbaşı konuğu Dilan Çıtak yaşı
Yine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndüYine boşandığı kocasıyla yakalandı! Deliye döndü
Bomba iddia! Hadise ile Hasan Can Kaya... Bomba iddia! Hadise ile Hasan Can Kaya...
Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Şafak Sezer film kaç yaşında kimdir kolpaçino konuk kutsal damacana yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Gelir vergisi tarifesi açıklandı! Yol ve yemek ücretleri...

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Son dakika: Bankalarda yeni dönem! Bakan Soylu duyurdu: Yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Vergi dilimleri açıklandı! '105 bin TL olur mu?' deniyordu...

Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!

Ahmet Çakar'dan çok ağır sözler!

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

Çok konuşulacak 'İmamoğlu' ve 'Yavaş' çıkışı! "Erdoğan buldozer gibi ezip geçer"

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

İşte sırrı! Sosyal medyada gördüğümüz o avatarlar böyle oluşturuluyor!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.