Şafak Sezer kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Kutsal Damaca'nın yıldızı Şafak Sezer kaç yaşında?

Şafak Sezer, başarılı filmleri ve dizileriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kutsal Damacana serisinin son filmi Kutsal Damacana 4'ün fragmanının yayınlanmasının ardından Şafak Sezer'in hayatı merak edilmeye başlandı. 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu olan Şafak Sezer kimdir, kaç yaşında?

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

10 Ekim 1969 Ankara doğumlu Şafak Sezer 52 yaşındadır. Sezer ilk olarak 1989'da Ankara Halk Tiyatrosunda "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyunla sahneye çıktı. Sezer Ankara Halk Tiyatrosunda "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Devri Yalan", "Saddam'ı Kim Öptü", "Edi Büdü" , "Şirinler" ve "Uzaylı Arif" oyunlarında yer aldı. Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarla sahneye çıktı.

Dario Fo'nun "Yüzsüz" isimli oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından çekilen "Bir Düğün Masalı" isimli filmde oynayan Sezer "Sıdıka", "Dostlar Pasajı", "Reyting Hamdi", "Baskül Ailesi" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Bunların ardından ise "Vizontele" için kamera önüne geçti. Kariyer hayatı boyunca onlarca projede yer alan Şafak Sezer aynı zamanda birçok reklam projelerinde de oynadı. Şafak Sezer Instagram'da "safaksezer" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.

KUTSAL DAMACANA 4 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Korku ve komedi kategorisinde yer alan Kutsal Damacana 4, serinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyordu. Kutsal Damacana 4, 20 Ocak 2023 tarihinde vizyona girecek.

