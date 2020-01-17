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  4. Saffet Sancaklı: Futbolda gelinen nokta düşmanlık, devlet bu işe el koymalı

Saffet Sancaklı: Futbolda gelinen nokta düşmanlık, devlet bu işe el koymalı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, "Önceden taraftar birbirini kızdırırdı. Rekabet vardı ama şimdi gelinen nokta düşmanlık. Gelinen nokta, saygıyı sevgiyi arkada bıraktı. Bu işe mutlaka devletin el koyması lazım" dedi.

Saffet Sancaklı: Futbolda gelinen nokta düşmanlık, devlet bu işe el koymalı

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, TRTSpor'da yayınlanan ’Ajans Saati Özel’ programında Türk futboluna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda yıllardır süren büyük sorunlar olduğuna dikkat çeken Sancaklı, "Herkes rahatsız olmaya başladı. Süper Lig’de seyirci ortalaması 13 bine düştü. Kulüpler reklam alamıyorlar. Spor Bakanlığı ve meclisin bu işi durdurması lazım. Bu iş artık dipsiz bir kuyu. Önceden taraftar birbirini kızdırırdı. Rekabet vardı ama şimdi gelinen nokta düşmanlık. Gelinen nokta, saygıyı sevgiyi arkada bıraktı. Şimdi bu işe mutlaka devletin el koyması lazım. Sayın bakanımız, çalıştaydan bahsettiğinde ben de çok iyi olacağını söyledim. Çalıştayın birinci dakikasında gördüm ki spor camiası herkes orada. 5 tane salona ayrıldık. Çok iyi bir iş yapmışız. Ben buradan sayın bakanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu Türk sporunun dönüm noktası olabilir. Türk futbolu yeni bir sayfa açacak" dedi.

Saffet Sancaklı

"MAÇA GİDERKEN İNSANLARIN YÜZÜ GÜLMÜYOR"

Saffet Sancaklı, kulüplerin finansal durumlarına değinerek, "Ağrı kesici veriyorsunuz. Artık size morfin yok. Bu kulüpleri yaşatmak zorundayız. Büyük kulüpler finansal olarak idare ediliyordu ama artık deniz bitti. Maça giderken insanların yüzü gülmüyor. Herkesin yüzünde bir gerginlik var. Bu işi kökünden çözmemiz gerekiyor. Çalıştaya herkes geldi. Sevindirici taraf herkes bir proje ile gelmiş. Kulüp başkanların finansal olarak gidecek yerleri kalmadı. Arık sistem ön plana çıkacak. Artık isimlerin değil, sistemin konuşulacağı bir dönem başlıyor. Taraftar transfer istiyor ama kulüpler istifa etmiş durumda. En masum olan taraftar. Lütfen kulüpleri sıkıştırmayın, alamazlar. Rica ediyorum taraftarlardan kulüp yöneticilerini sıkıştırmayın. Beşiktaş kulübü transfer yapamıyor. Yapılamayacak hale gelinmiş. Yeni bir sayfa açalım artık. İkinci sınıf, üçüncü sınıf takımların arkasında kaldık. Kulüp başkanlarına rol yapmayın gerçeği anlatın dedim" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA BAŞARILI DEĞİLİZ, BU KADAR PARA HARCAMAYA GEREK YOK"

Kulüplerin yüksek meblağlarda borçlarının olduğuna değinen Sancaklı, "Biz zaten Avrupa’da yokuz, bu kadar parayı yurt dışına vermeye gerek yok. İlk orta ve lise 18 milyon. 30 milyon genç var bu ülkede. Avrupa’da başarılı değiliz, bu kadar para harcamaya gerek yok. Federasyonda yönetici olmak isteyen, kişi, kurallara uyacak. Çimleri kesen görevlinin bile standartı olacak. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olamaz. Şu anda kulüplerin 2 milyar EURO borcu var. Alt yapıdan ilk 11’de ve yedek kulübesinde en az ikişer oyuncu bulundurmasını önerdim. Türk milli takımında oyuncu arama problemi olmaz. Biz sistemi kuracağız. Altınordu, hiç yabancısı yok. Yurt dışına giden oyuncular Altınordu’dan gidiyor. Trabzonspor, alt yapıdan oyuncu yazdılar. Yıldız oyuncu çıkardılar. TFF olarak talimatı yayınlayacak, herkes eşit bir şekilde mücadele edecek" dedi.

"EN BÜYÜK SIKINTI BAŞKANLARIN İŞ ADAMI OLMASI"

"4 büyük takımın istikrarı yok" diyen Saffet Sancaklı, konuşmasının şöyle sürdürdü:

"Ben doğduğumdan beri Türk futbolu her şeyi verdi bana. Şu anda mümkün değil. Milletvekili olan başka bir iş yapamaz. UEFA ve FIFA futbolun kurallarını koydu ama uygulanmıyor. En büyük sıkıntı başkanların iş adamı olmasıdır. Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyebilir. Kim şampiyon olur. 4 büyük takımın istikrarı yok. En istikrarlı Sivasspor. Rıza hocayı ve yönetimi tebrik ediyorum. Büyüklerin içerisinde kim iyi başlangıç yaparak toparlanırsa o önde gidebilir. Ben VAR sistemine karşıyım. Artık gollerde iki defa seviniyor ya da üzülüyoruz. Futbolun doğallığını öldürüyor. Futbolu ellemeyin fazla. Futbolun anlık doğallığını engelledi.Türkiye’de 24 kamera izleniyor ve doğru karar verilmiyor. VAR’a karşıyım Türkiye’dekine komple karşıyım."

(İHA)

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