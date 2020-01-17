Saffet Sancaklı: Futbolda gelinen nokta düşmanlık, devlet bu işe el koymalı

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, TRTSpor'da yayınlanan ’Ajans Saati Özel’ programında Türk futboluna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunda yıllardır süren büyük sorunlar olduğuna dikkat çeken Sancaklı, "Herkes rahatsız olmaya başladı. Süper Lig’de seyirci ortalaması 13 bine düştü. Kulüpler reklam alamıyorlar. Spor Bakanlığı ve meclisin bu işi durdurması lazım. Bu iş artık dipsiz bir kuyu. Önceden taraftar birbirini kızdırırdı. Rekabet vardı ama şimdi gelinen nokta düşmanlık. Gelinen nokta, saygıyı sevgiyi arkada bıraktı. Şimdi bu işe mutlaka devletin el koyması lazım. Sayın bakanımız, çalıştaydan bahsettiğinde ben de çok iyi olacağını söyledim. Çalıştayın birinci dakikasında gördüm ki spor camiası herkes orada. 5 tane salona ayrıldık. Çok iyi bir iş yapmışız. Ben buradan sayın bakanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu Türk sporunun dönüm noktası olabilir. Türk futbolu yeni bir sayfa açacak" dedi.

"MAÇA GİDERKEN İNSANLARIN YÜZÜ GÜLMÜYOR"

Saffet Sancaklı, kulüplerin finansal durumlarına değinerek, "Ağrı kesici veriyorsunuz. Artık size morfin yok. Bu kulüpleri yaşatmak zorundayız. Büyük kulüpler finansal olarak idare ediliyordu ama artık deniz bitti. Maça giderken insanların yüzü gülmüyor. Herkesin yüzünde bir gerginlik var. Bu işi kökünden çözmemiz gerekiyor. Çalıştaya herkes geldi. Sevindirici taraf herkes bir proje ile gelmiş. Kulüp başkanların finansal olarak gidecek yerleri kalmadı. Arık sistem ön plana çıkacak. Artık isimlerin değil, sistemin konuşulacağı bir dönem başlıyor. Taraftar transfer istiyor ama kulüpler istifa etmiş durumda. En masum olan taraftar. Lütfen kulüpleri sıkıştırmayın, alamazlar. Rica ediyorum taraftarlardan kulüp yöneticilerini sıkıştırmayın. Beşiktaş kulübü transfer yapamıyor. Yapılamayacak hale gelinmiş. Yeni bir sayfa açalım artık. İkinci sınıf, üçüncü sınıf takımların arkasında kaldık. Kulüp başkanlarına rol yapmayın gerçeği anlatın dedim" şeklinde konuştu.