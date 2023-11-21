Safir'in Yaman'ı Burak Berkay Akgül'ün asıl mesleği bakın ne çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Safir dizisinde Özge Yağız ve İlhan Şen ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Burak Berkay Akgül dizide canlandırdığı Yaman karakteri ile büyük beğeni topluyor. Ekranların yeni yüzlerinden biri olan Burak Berkay Akgül'ün asıl mesleğini duyan şaşırıyor.

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Safir dizi severler tarafından yakından takip ediliyor.

ATV ekranlarında pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Safir dizisinde Yaman karakterini canlandıran Burak Berkay Akgül'ün hayatı merak edilip araştırılıyor.

Burak Berkay Akgül ilk kamera deneyimini reklam filmi çekimleri ile yaşadı.

Maria ile Mustafa (Rüzgar), Kahraman Babam (İlker), Destan (Kaya Tegin) ve Ru gibi dizilerde rol alan Burak Berkay Akgül esas çıkışını Safir (Yaman) dizisi ile yakaladı.

26 yaşındaki genç oyuncu Burak Berkay Akgül'ün Ünlü oyuncunun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Üniversitedeyken bir yandan da oyunculuk eğitimleri alan Akgül, seçimini oyunculuktan yana yaptı.







