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SAFİR KONUSU VE OYUNCULARI: ATV'nin yeni dizisi Safir ne zaman, konusu nedir, oyuncuları kimler? İzleyiciyi ekrana kilitleyecek!

03.09.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safir dizisinin konusu ve oyuncuları ATV izleyicileri tarafından merak konusu olurken birçok kişi dizinin ilk bölümü ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı dizinin senaryosunu Burcu Över kaleme aldı. Merakla beklenen yapımın yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Peki, ATV'nin yeni dizisi Safir ne zaman? Safir dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisi ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilen dizinin ilk bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Safir dizisinin tarihi, konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Safir dizisinin konusu ve oyuncuları...

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SAFİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Safir dizisinin ilk bölümü yarın (4 Eylül Pazartesi) akşamı izleyici ile buluşacak.

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SAFİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ü başrolde bir araya getiren

Safir dizisi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu ediniyor.

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SAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Safir dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur ve Can Remzi Ergen gibi isimler yer alıyor.

SAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Safir dizisinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşiyor. ATV'nin yeni dizisi Safir, Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak.

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