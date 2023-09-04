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Safir ne zaman başlıyor, bu akşam mı? Safir dizisi saat kaçta, hangi kanalda? 4 Eylül 2023 ATV yayın akışı

04.09.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safir dizisinin ne zaman ekrana geleceği Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün hayranları tarafından merak konusu oldu. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çekilen dizinin ilk bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Birçok kişi internette "Safir ne zaman başlıyor, bu akşam mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Safir dizisi saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Safir dizisi ATV'de izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Özge Yağız, İlhan Şen ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini paylaştığı Safir dizisinin senaryosunu Burcu Över kaleme aldı. Merakla beklenen yapımın yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. İşte Safir dizinin tarihi, saati ve konusuna ilişkin detaylar...

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SAFİR NE ZAMAN BAŞLIYOR, SAAT KAÇTA?

Safir dizisinin ilk bölümü bugün (4 Eylül Pazartesi) saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

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SAFİR DİZİSİNİN KONUSU

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ü başrolde bir araya getiren

Safir dizisi, Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu ediniyor.

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SAFİR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Safir dizisinin oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur ve Can Remzi Ergen gibi isimler yer alıyor.

SAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Safir dizisinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleşiyor. ATV'nin yeni dizisi Safir, Ürgüp ve Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini ekrana taşıyacak.

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