Safiye Soyman canlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf etti

Abartılı makyajıyla ve sürekli değiştirdiği saç stiliyle tanınan şarkıcı Safiye Soyman, canlı yayında kendi foyasını ortaya çıkardı. Faik Öztürk ile birlikte katıldığı 2. Sayfa'ya konuşan Safiye Soyman, 4 gündür duş almadığını, aynı saçla ve makyajla durduğunu anlattı.
Dün akşam Seda Sayan’la yemekte olduğunu söyleyen Safiye Soyman, Cumartesi günü sahnede olduğunu ve klip çekiminde bulunduğunu belirtti. Akşam da ödül töreni olduğunu söyleyen Soyman, haftada sadece 2 gün yıkandığını söyledi.
Bu açıklamalarıyla bir anda sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Safiye Soyman, takipçilerinden de tepki çekti. Ekranlarda bakımlı ve bol makyajlı halini gördüğümüz Soyman'ın ne kadar üşengeç ve pis olduğu yorumları yapıldı.
Dün akşam Seda Sayan’la yemekte olduğunu söyleyen Safiye Soyman, Cumartesi günü sahnede olduğunu ve klip çekiminde bulunduğunu belirtti. Akşam da ödül töreni olduğunu söyleyen Soyman, haftada sadece 2 gün yıkandığını söyledi.
EŞİNE ÇOK DESTEK OLMUŞ
Öte yandan Faik Öztürk, maddi anlamda dibi gördüğü zamanlarda Safiye Soyman'dan gelen desteği ilk kez anlattı. Bununla da kalmayıp sağlık sorunları yaşarken de onun sayesinde hayata döndüğünü anlattı.
Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım
Seksi pozlar vermeye çalıştığı sırada... Sosyal medyayı salladı
Zayıflamaya çalışırken yapılan 11 hata!
Trene binen oraya gidiyor! Hayran kalacaksınız
9 gün sonra kahreden haber geldi
Böylesi görülmedi! Kenti bu afişlerle doldurdu
Yakışıklı şarkıcı Edis bu notu görünce...
Yapımındaki ince detaylarıyla kendine hayran bırakıyor
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
Okuyucu Yorumları 2 yorum