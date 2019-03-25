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Safiye Soyman canlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf etti

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 25.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına eski eşi Faik Öztürk ile birlikte konuk olan Safiye Soyman canlı yayında olay itiraflarda bulundu.

Safiye Soyman canlı yayında 4 gündür yıkanmadığını itiraf etti

Abartılı makyajıyla ve sürekli değiştirdiği saç stiliyle tanınan şarkıcı Safiye Soyman, canlı yayında kendi foyasını ortaya çıkardı. Faik Öztürk ile birlikte katıldığı 2. Sayfa'ya konuşan Safiye Soyman, 4 gündür duş almadığını, aynı saçla ve makyajla durduğunu anlattı.

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Dün akşam Seda Sayan’la yemekte olduğunu söyleyen Safiye Soyman, Cumartesi günü sahnede olduğunu ve klip çekiminde bulunduğunu belirtti. Akşam da ödül töreni olduğunu söyleyen Soyman, haftada sadece 2 gün yıkandığını söyledi.

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Bu açıklamalarıyla bir anda sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Safiye Soyman, takipçilerinden de tepki çekti. Ekranlarda bakımlı ve bol makyajlı halini gördüğümüz Soyman'ın ne kadar üşengeç ve pis olduğu yorumları yapıldı.

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Dün akşam Seda Sayan’la yemekte olduğunu söyleyen Safiye Soyman, Cumartesi günü sahnede olduğunu ve klip çekiminde bulunduğunu belirtti. Akşam da ödül töreni olduğunu söyleyen Soyman, haftada sadece 2 gün yıkandığını söyledi.

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EŞİNE ÇOK DESTEK OLMUŞ

Öte yandan Faik Öztürk, maddi anlamda dibi gördüğü zamanlarda Safiye Soyman'dan gelen desteği ilk kez anlattı. Bununla da kalmayıp sağlık sorunları yaşarken de onun sayesinde hayata döndüğünü anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
safiye soyman 2. Sayfa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ben sunu cok iyi anladim, kadin cirkin de olsa ,guzel de olsa mutlaka ama mutlaka temiz olmali ,kendine bakmali,, HER YERINDE !! elbette erkekler de ....
Rahat olsun ölü yıkıyıcılar çok iyi yıkıyor.. Abdest, namaz????
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