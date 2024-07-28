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  4. Safiye Soyman evlat acısıyla yıkıldı! "Beni beklemiş yavrum" diyerek ağladı

Safiye Soyman evlat acısıyla yıkıldı! "Beni beklemiş yavrum" diyerek ağladı

28.07.2024 11:40
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Safiye Soyman oğlu Harun Akaröz'ün solunum yetmezliğine bağlı hayatını kaybetmesinin haberini alır almaz Burdur'a gitti. Evlat acısıyla yıkılan ünlü şarkıcı ağlayarak "O melek oldu, melek oldu benim oğlum" dedi.

Safiye Soyman evlat acısıyla yıkıldı! "Beni beklemiş yavrum" diyerek ağladı

Safiye Soyman'ın 25 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu oğlu Harun Akaröz hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı evlat acısıyla yıkıldı.

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Bodrum'da olan Soyman, ölüm haberinin ardından Akaröz'ün rahatsızlığına iyi geldiği için yaklaşık 3 yıldır yaz aylarının geçirdiği Yeşilbaşköy köyüne geldi.

Safiye Soyman'a, Faik Öztürk ile kızı Ümran Akaröz de eşlik etti. Yeşilbaşköy muhtarı Ali Koçer ile çok sayıda seveni taziye için Safiye Soyman'ın evine geldi.

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"DAYANILACAK GİBİ DEĞİL"

Evinin önünde gözyaşları döken Soyman, "Sana nasıl dayanacağım? Günde 15 kere görüntülü konuşuyorduk. Beni beklemiş yavrum. 45 gün çekimden sonra geldim ki beni beklemiş annem. Nasıl dayanayım? Allah bana sabır versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Her şeyler onun içindi, organik beslensin diye. Ağabeyi ekti, biçti, ev yaptırdı ona. 6 ay Bodrum'da, 6 ay burada yaşatıyordum. Nefes alsaydın yavrum. Nasıl dayanacağım sana? Bu nasıl bir sabır, nasıl sabredeceğim? Evlat acısı çok kötü. Nefes alsın diye köyde ev yaptırdık. O melek oldu, melek oldu benim oğlum. Dayanılacak gibi değil" diyerek ağladı.

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Harun Akaröz'ün cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine gönderildi. Cenazenin ikindi vakti Gündoğdu beldesi mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.
Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Safiye Soyman
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