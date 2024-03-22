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  4. Safiye Soyman'ın Bahar Öztan'ın cenazesindeki tarzı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Safiye Soyman'ın Bahar Öztan'ın cenazesindeki tarzı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.03.2024 17:20
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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan Bahar Öztan, 61 yaşında hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun cenazesine katılan Safiye Soyman'ın tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

Safiye Soyman'ın Bahar Öztan'ın cenazesindeki tarzı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı

Türk sinemasının hafızalarda yer edinen pek çok filminde rol alan Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Usta oyuncu, son yolculuğuna uğurlandı.

61 yaşında vefat eden ünlü oyuncu için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Safiye Soyman, Nuri Alço, Gökhan Güney ve Serdar Gökhan gibi ünlü isimler de katıldı.

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Snobmagazin'in haberine göre, Bahar Öztan'ın oğlu Yiğit Çolak, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Öztan'ın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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"BU KADAR RENKLİ GİDİLİR Mİ?"

Cenazeye katılan Safiye Soyman'ın kombini dikkat çekti. Soyman'ın tarzına sosyal medyada yorum yağdı.

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Soyman'a,"Cenazeye bu kadar renkli gidilir mi ama?","Takma kirpiğe ve full makyaja ihtiyaç var mıydı?","İlk defa görüyorum, cenazeye makyajlı ve kırmızı çanta ile katılan" gibi yorumlar yapıldı.

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