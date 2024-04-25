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Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! İşte son durumu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 09:37
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı, şarkıcı ve iş insanı Faik Öztürk'ten üzen haber geldi. Faik Öztürk’ün beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun sol tarafının felç olduğu ortaya çıktı.

Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk’ün beynine pıhtı attı, felç geçirdi! İşte son durumu

Safiye Soyman ile 2000 yılından beri birlikte olan ve eğlenceli kimliğiyle bilinen Faik Öztürk yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. 61 yaşındaki ünlü ismin beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın özel haberine göre, Safiye Soyman ve Faik Öztürk, ünlü bir markanın yeni ürününün tanıtımı için düzenlenen davete katıldı.

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SOL TARAFINDA FELÇ...

2018 yılında kalp krizi geçiren ve beş tıkalı damarına operasyon yapılan Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'da beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini dile getirdi.

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Faik Öztürk Ankara’da fizik tedavi gördüğünü ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk Safiye Soyman yaşında
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