Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk o partiden milletvekili aday adayı oldu

2023 seçimlerinde ünlü dünyasından isimler de milletvekilliği için harekete geçti. OnurAkayMedya'nın haberine göre Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk Elazığ İyi Parti İl Başkanlığına başvuru yaptı ve milletvekili aday adayı oldu.

Memleketi Elazığ'dan İYİ Parti'den aday adayı olan Faik Öztürk'ün en büyük destekçisi ise Soyman oldu. Soyman ve Öztürk şimdiden seçim gezilerine başladılar ve Öztürk'ün milletvekili olması için kolları sıvadılar.

Daha önce iş dünyasından sahnelere transfer olan Öztürk, 2018 yılında MHP'den aday adayı olmuş listeye girememişti.

Faik Öztürk'ün Safiye Soyman'a "First Lady oluyorsun" diye espriler yaptığı öğrenildi.

