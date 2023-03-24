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Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk o partiden milletvekili aday adayı oldu

24.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim yaklaşırken milletvekilliği aday adaylıkları da başladı. İddialara göre Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk de siyasete atılıyor. İş insanı İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk o partiden milletvekili aday adayı oldu

2023 seçimlerinde ünlü dünyasından isimler de milletvekilliği için harekete geçti. OnurAkayMedya'nın haberine göre Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk Elazığ İyi Parti İl Başkanlığına başvuru yaptı ve milletvekili aday adayı oldu.

Memleketi Elazığ'dan İYİ Parti'den aday adayı olan Faik Öztürk'ün en büyük destekçisi ise Soyman oldu. Soyman ve Öztürk şimdiden seçim gezilerine başladılar ve Öztürk'ün milletvekili olması için kolları sıvadılar.

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Daha önce iş dünyasından sahnelere transfer olan Öztürk, 2018 yılında MHP'den aday adayı olmuş listeye girememişti.

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Faik Öztürk'ün Safiye Soyman'a "First Lady oluyorsun" diye espriler yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk Safiye Soyman medya

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