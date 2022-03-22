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Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı! Faik Öztürk'ün sözleri sunucuları kızdırdı

22.03.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı. Gece boyunca sarışın kadınla samimi anlar geçiren Öztürk ise yayına bağlanarak Bircan Bali ve Seren Serengil'i kızdıran sözler söyledi.

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk sarışın kadınla yakalandı! Faik Öztürk'ün sözleri sunucuları kızdırdı

Faik Öztürk bir mekanda sarışın kadınla sarmaş dolaş yakalandı. Faik Öztürk durumu anlatmak için Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlandı. Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk bu iddialara verdiği yanıtla Bircan Bali ve Seren Serengil tepki gösterdi.

Faik Öztürk canlı yayına bağlanıp "Benden bunları çekip muhabir para istedi. Ben kadını tanımam etmem kadını da onlar ayarlamış zaten sonra geldiler benden para istiyorlar. Mesajları bile var. Beyaz TV muhabiri kadına 'Geçerken sarıl öp' demiş. Mesajı var. Kadın bana söyledi" iddiasında bulundu.

Ekran Alıntısı

SÖZLERİ KIZDIRDI

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk'ün sözleri Bali'yi kızdırdı. Bircan Bali "Bizi itham ediyorsunuz, bize mesajları gönderin" diyerek sinirlendi.

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Faik Öztürk ise "Ben kaç yaşında adamım yalan mı söyleyeceğim? Benim başım dik. 5 tane kadın davet etti, oturdum. Salak mıyım böyle bir şeyi açıktka yapayım" dedi.

Faik Öztürk daha sonra mekanın reklamını yapan kişinin "Şunlara üç beş kuruş ver" dediğini iddia etti.

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