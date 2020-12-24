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Safranbolu Taş Teras nerede? Safranbolu Taş Teras nasıl gidilir? Sırçalı Kanyonu yol tarifi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 24.12.2020 10:04 | Son Güncelleme:
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Safranbolu Taş Teras nerede? Safranbolu Taş Teras nasıl gidilir? Sırçalı Kanyonu yol tarifi

Safranbolu Taş Teras son yıllarda sosyal medyanın gücüyle, giden gezginlerin paylaşımlarıyla epey üne kavuştu. Bu sayede de ziyaretçileri arttıkça arttı. Karabük'e yolunuz düşerse size harika bir manzara vadeden Taş Teras'ı mutlaka görmenizi öneririm.

Kimisi çadırını açıp üstünde kamp yapıyor, kimisi masasını sandalyesini getirip manzaraya karşı keyif yapıyor. Safranbolu Taş Teras'ta düğün çekimi yapan bile var. Adını son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz Safranbolu Taş Teras nerede, nasıl gidilir, yol tarifi gibi bilgiler rehberliğinde bu doğa harikasını daha yakından tanıyalım.

SAFRANBOLU TAŞ TERAS NEREDE?

Safranbolu Taş Teras Karabük ili, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü ve Sırçalı Köyü arasındaki bölgede yer alıyor. Her iki köye de yakın olmasından ötürü bu kanyonun adını Düzce Kanyonu ya da Sırçalı Kanyonu olarak duymanız mümkün. İşte Safranbolu Taş Teras bu kanyonda bulunuyor.

SAFRANBOLU TAŞ TERAS NASIL GİDİLİR?

Safranbolu Taş Teras, Safranbolu ilçe merkezinden 15km mesafede. Safranbolu çıkışında Eflani/Bartın sapağından sonraki ilk solda Yazıköy/Düzceköy sapağından sola dönüyorsunuz. Düzceköy meydanından soldan asfalt yoldan ilerliyorsunuz. Bir kaç km sonra sağda ‘Kozcığız’ tabelasını göreceksiniz. Oradan dönüp 2km toprak yoldan ilerleyerek Taş Teras’a giden yola varıyorsunuz. Aracını park edip 1-2 km yürüyerek Sırçalı Kanyonu'nda bulunan Taş Teras'a ulaşabilirsiniz.

Safranbolu Taş Teras yol tarifi için buraya tıklayabilirsiniz.

SAFRANBOLU TAŞ TERAS'IN OLUŞUMU

Safranbolu Taş Teras Sırçalı Kanyonu ya da namı diğer Düzce Kanyonu'nda bulunan bir kayalıkmış esasen. Şu anki Taş Teras’ın altındaki taş koparak düşünce doğal bir teras oluşmuş. Böylece kanyonun güzelliğine güzellik katmış. Son dönemlerde epey popüler olan Safranbolu Taş Teras'a fotoğraf çektirmek için akın akın gidiyorlar. Yemyeşil Sırçalı Kanyonu manzarasını izlemek isteyenlerin ilk durağı Taş Teras oluyor. Üstünde rahatlıkla durulabildiği için burada kamp yapıp uyuyanlar da var, kahvaltı yapan da, gün batımını izleyen de... Safranbolu Taş Teras'ın üstüne çıktığınızda pek ürkütücü gelmeyebilir, ama terasa yan taraftan bakınca uçurumun üstüne doğru uzanan bir kayanın tam da ucunda durduğunuzu görebilirsiniz.

SAFRANBOLU TAŞ TERAS TEHLİKELİ Mİ?

Doğa aslında gerekli ipuçlarını veriyor bize. Nasıl ki kaya koparak düşmüş ve sayesinde bu Taş Teras oluşmuşsa, bu terasın da çökme ihtimali bulunuyor. Valiliğin de bu konuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklama var.

”Özellikle altı boşalan çıkıntı şeklinde kalmış tabakaları yer çekimi devamlı zorlamaktadır. Bu tabakalar yer çekimine yenildikleri zaman kaya düşmeleri olabilmektedir. Kaya düşmelerini ne zaman olacağı bilinmemekle beraber aşırı yağışlı ve soğuk iklimler fiziksel ve kimyasal ayrıştırmayı hızlandırdığı için bu dönemlerde kaya düşmesi olasıdır. Bunun yanı sıra deprem gibi sismik aktivite ve taş ocaklarındaki patlatmalarda kaya düşmelerini tetikleyici etkendir. Sırçalı Kanyonunda belirtilen tüm etmenler mevcuttur. Özellikle Safranbolu ilçesinin Kuzey Anadolu Fay hattına yakın olması sismik aktivitenin Sırçalı Kanyonundaki kaya düşme olaylarını tetiklemesi çok muhtemeldir. Bu doğa olaylarının yanı sıra insanların bu kayaçlar üzerindeki ağırlıkları kaya düşmelerine neden olabilir. Ayrıca bölgedeki nemli hava nedeni ile kayaçların üzerindeki mikro organizmalar yaşarlar ve bu organizmaların neden olduğu kaygan yüzey neticesinde kayıp düşme olasılığı yüksektir.”

Dönem dönem tellerle çevrilen ve yasak getirilen Safranbolu Taş Teras'ı görmek isteyen gezginler engel tanımıyor. Sırçalı Kanyonu Taş Teras'ın ziyaretçisi hiç eksik olmuyor.


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