Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Sağanak bir anda vurdu! Köy sular altında kaldı

Muş’un Varto ilçesine bağlı Ölçekli köyünde aniden bastıran sağanak yağışta akarsuyun taşması sonucu evler, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı.

Gökçen Kökden

Varto ilçesine bağlı Ölçekli köyünde etkili olan sağanak yağmurun ardından akarsular taşarken, köyde birçok nokta suyla kaplandı.

Sağanak bir anda vurdu! Köy sular altında kaldı 1

Yoğun yağış nedeniyle debisi artan akarsuyun taşması sonucu köydeki bazı evleri su basarken, tarım arazileri de zarar gördü. Köy yollarının da su altında kaldığı bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Sağanak bir anda vurdu! Köy sular altında kaldı 2

Yaşanan taşkının ardından köyde maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en büyük barajını yapmak için 2 ülkenin suyunu keseceklerDünyanın en büyük barajını yapmak için 2 ülkenin suyunu kesecekler
Hantavirüs yayılıyor! İsviçre'nin ardından İsrail'de de görüldüHantavirüs yayılıyor! İsviçre'nin ardından İsrail'de de görüldü

Anahtar Kelimeler:
Muş yağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Mesajlar ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Mesajlar ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.