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Sağlığınızdan olmayın: Çiğ sütün zararları nelerdir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 16.08.2019 13:00 | Son Güncelleme

Çiğ süt tüketimi sonucunda çeşitli mikrobik rahatsızlıklara yakalanmak mümkün. Uzmanlar net bir şekilde uyarıyor: Uzak durun!

Sağlığınızdan olmayın: Çiğ sütün zararları nelerdir?

Uzmanlar çok net bir şekilde uyarıyor: Çiğ süt tüketimi insan sağlığına tehdit oluşturacak sorunlara neden açtığı için kesinlikle tüketilmemeli.

Kaynatma, sterilizasyon, UHT sterilizasyonu gibi ısıl işlemlerden geçmeyen çiğ süt tüketimi, birden fazla mikroorganizmaların vücuda girmesine neden olur.

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Sütünü içtiğimiz ineklerin öncelikle kayıtlı ve veteriner hekim kontrol ve onayından geçmesi şart. İneklerin süt bezlerinden sağılan süt ilk başta tertemizdir. Zararlı hiçbir bakteri bulunmaz fakat süt salgılandıktan sonra sütün geçtiği meme kanalları, ineğin meme ucunda yaşayan bakterilerin süte karışma ihtimali çok yüksektir. Bu bahsedilenlerin yanı sıra ortam sıcaklığı, ortamın hijyeni gibi durumlar da çiğ sütte bakteri oluşmasına neden olabilir.

ÇİĞ SÜTTEN HANGİ BAKTERİLER BULAŞABİLİR?

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Escherichia coli: İshalli hastalıklara yol açar ve hatta ölüme neden olabilir.

Brucella: Brucella cinsi bakteri verem hastalığına neden olur. Hamile kadınlarda ise düşük tehlikesi yaratır.

Staphyloccoccus aureus: Çeşitli enfeksiyonlara sebep olur.

SOKAKTA SATILAN SÜTLER GÜVENİLİR Mİ?

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Sokakta satılan süt ev koşullarında uygulanabilecek kaynatma işlemiyle barındırdığı zararlı bakterileri kısmen arındırsada antibiyotik ve toksin gibi diğer tehlike unsurları yok edilemez. Tüm bunlara ek olarak, bilinçsizce uzun süreler boyunca kaynatmak, sütün içindeki B, C vitamini, folik asit gibi birçok önemli besin öğesinin kaybına sebep olur. Sonuç olarak, sokakta satılan sütler, genellikle, hijyenik açıdan yetersiz altyapıya sahip olan firmalar tarafından piyasaya sunulmaktadır. Bu firmalar, süte karbonat, soda gibi maddeler katıp su karıştırabilmektedir. Bu sebeplere dayanarak sokak sütünün satın alınmaması önerilmektedir.

Kaynak: gıdabilinci.com

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