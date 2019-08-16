Sağlığınızdan olmayın: Çiğ sütün zararları nelerdir?

Uzmanlar çok net bir şekilde uyarıyor: Çiğ süt tüketimi insan sağlığına tehdit oluşturacak sorunlara neden açtığı için kesinlikle tüketilmemeli.

Kaynatma, sterilizasyon, UHT sterilizasyonu gibi ısıl işlemlerden geçmeyen çiğ süt tüketimi, birden fazla mikroorganizmaların vücuda girmesine neden olur.

Sütünü içtiğimiz ineklerin öncelikle kayıtlı ve veteriner hekim kontrol ve onayından geçmesi şart. İneklerin süt bezlerinden sağılan süt ilk başta tertemizdir. Zararlı hiçbir bakteri bulunmaz fakat süt salgılandıktan sonra sütün geçtiği meme kanalları, ineğin meme ucunda yaşayan bakterilerin süte karışma ihtimali çok yüksektir. Bu bahsedilenlerin yanı sıra ortam sıcaklığı, ortamın hijyeni gibi durumlar da çiğ sütte bakteri oluşmasına neden olabilir.

ÇİĞ SÜTTEN HANGİ BAKTERİLER BULAŞABİLİR?

Escherichia coli: İshalli hastalıklara yol açar ve hatta ölüme neden olabilir.

Brucella: Brucella cinsi bakteri verem hastalığına neden olur. Hamile kadınlarda ise düşük tehlikesi yaratır.

Staphyloccoccus aureus: Çeşitli enfeksiyonlara sebep olur.