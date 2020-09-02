Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'seyircisiz maç' açıklaması!

Saat 17.00'de toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

FAHRETTİN KOCA'DAN SEYİRCİSİZ MAÇ AÇIKLAMASI

Bakan Koca,"Futbol, Bilim Kurulu gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur." ifadelerini kullandı.

"SON 24 SAATTE 1596 YENİ VAKA"

Bakan Koca, "Bugünkü tabloyu görmüş oluyoruz. Yeni vaka sayısı 1596, hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45, toplam test sayısı 107 bin 927, iyileşen hasta sayısı 947" açıklamasını yaptı.





