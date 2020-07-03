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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"
SAKARYA
HABERLERİ
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03.07.2020 19:27 |
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"