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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"

SAKARYA HABERLERİ  | 03.07.2020 19:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama) şu ana kadar hastanelerimize 108 kişiyi ulaştırdık, 48 kişiyi taburcu ettik. 60 kişinin hastanede tedavisi devam ediyor"


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Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:29

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Ayşem Eczanesi
Adapazari
Büyük Eczanesi
Adapazari
Erdem Eczanesi
Yenikent
Yücel Eczanesi
Adapazari
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
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