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Sağlık Bakanı Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiit

07.04.2024 21:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Alço'nın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirterek "Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir." dedi.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço geçtiğimiz gün Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
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BAKAN KOCA SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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