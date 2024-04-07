Sağlık Bakanı Koca'dan Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiit

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço geçtiğimiz gün Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştı.



BAKAN KOCA SON DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





