YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesini ziyaret etti

05.05.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, hastanede tedavi gören hasta ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini, 2021'de hizmete açılan, 200 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama 2 bin 500 hastaya bakıldığını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu baronu bazanın içinden çıktıUyuşturucu baronu bazanın içinden çıktı
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca Sağlık Bakanı mamak devlet hastanesi

Ankara Namaz Vakitleri 5 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:38
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
19:53
Yatsı
21:24

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Cuma

Emel eczanesi
Etimesgut
Lavanta eczanesi
Mamak
Akarsu eczanesi
Kecioren
Berlin eczanesi
Polatli
Nur eczanesi
Camlidere
Kent eczanesi
Sincan
Yaprak eczanesi
Cubuk
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.