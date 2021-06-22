Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Şener Şen'den aşı çağrısı: Normal hayata geri dönmemiz için siz de aşınızı yaptırın

Sağlık Bakanlığı COVID-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, usta oyuncu Şener Şen'in yer aldığı kamu spotunu yayımladı.

"Sağlığımız için kolları sıvayalım"

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda aşı çağrısı yapan Şener Şen, şu ifadelere yer verdi:

"Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığımız için kolları sıvayalım."

Şener Şen: “Sinemalarda, konserlerde, tiyatrolarda yeniden buluşmamız için… Ve normal hayatımıza geri dönmemiz için siz de mutlaka aşınızı yaptırın.” Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. SAĞLIĞIMIZ İÇİN KOLLARI SIVAYALIM. pic.twitter.com/RDl4wjDEzh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2021



