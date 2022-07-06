Sağlık Bakanı Koca'dan Konya'da bir doktorun silahla öldürülmesine ilişkin açıklama:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıda bir doktorun hayatını kaybetmesine ilişkin, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisinin, Konya Şehir Hastanesi'nden bir hekimi silahıyla hayattan kopardığını belirtti.

Olayda, saldırganın da hayatını kaybettiğini aktaran Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

