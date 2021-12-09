YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Sağlık Bakanlığı MHRS'nin etkin kullanımı için il sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi:

Sağlık Bakanlığı MHRS'nin etkin kullanımı için il sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi:

09.12.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Randevu aralıkları hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi '5 dakikada bir muayene yapıldığı' şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır" - "MHRS'ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalıdır"

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) hasta memnuniyetini önceleyerek, etkin kullanılması için 81 il sağlık müdürlüklerine genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı genelgede, hekim çalışma cetvellerinin planlanması ve uygulanması, polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibi, hizmete erişim konularında planlamanın hassasiyetle yapılması ve yürütülmesi konularına yer verildi.

Genelgede, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde, MHRS kapsamında verilecek muayene randevu hizmetlerine ilişkin usul ve esasların, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" ile oluşturulduğu aktarıldı.

İl sağlık müdürünün, MHRS hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen genelgede, MHRS'ye ilişkin süreçlerin il sağlık müdürünün sorumluluğunda, kamu hastaneleri başkanı ile yürütüldüğü kaydedildi.

Genelgede, sağlık tesislerinde MHRS uygulamalarının planlanması, yürütülmesi, denetlenmesi, raporlanması ve geliştirilmesinden, hekim çalışma cetvellerinin sisteme girilmesinin sağlanması, takip edilmesi, çalışma cetvellerinin düzenlenmesi, randevulu hastaların randevu saatinde muayene olabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması, hastaların sağlık tesisinden ayrılmadan önce uygun görülen ilk muayene ve kontrol randevularının verilmesine ilişkin süreçlerin planlanmasından da başhekimlerin sorumlu olduğu ifade edildi.

- "Randevulu muayene kapasite artırımı sağlanmalıdır"

Genelgede, hekim çalışma cetvellerinin planlanması, uygulanması ve polikliniklerde randevulu muayene süreçlerinin takibinin, hizmete erişim ve hasta memnuniyeti açısından öncelik oluşturduğu vurgulandı.

Sağlık tesislerinde aktif görev yapan hekimlerin, aylık çalışma programlarının nitelikli şekilde planlanmasının önemine dikkat çekilen genelgede, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak şekilde, az zamanda çok hasta bakılarak değil, yaygın poliklinik hizmeti planlanarak, randevulu muayene kapasitesinin artırılması istendi.

Genelgede, şu maddeler sıralandı:

"Muayene süresi hekime ve ilgili branşın özelliğine göre değişebildiğinden randevu aralıkları en etkili şekilde hekimlerimiz tarafından oluşturulmalı ve başhekimliklerimizce onaylanmalıdır. Kamuoyunda gündem olduğu gibi, '5 dakikada bir muayene yapıldığı' şeklindeki söylentilere sebep olacak uygulamalardan sakınılmalıdır.

MHRS'ye esas poliklinikler için tüm hekimlerin 30 günlük tanımlı çalışma cetveli olmalı, periyodik olarak güncellenmeli ve sistemdeki görünürlüğünün 15 günün altına düşmemesi sağlanmalıdır.

İhtiyaç duyulması halinde mesai dışı poliklinik hizmeti sunulmalıdır.

MHRS verileri, İl Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimliklerce takip edilerek gerekli tedbirler alınmalıdır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması kullanıma sunulduTürk Kızılay Mobil Kan Bağışı uygulaması kullanıma sunuldu
Anahtar Kelimeler:
MHRS Sağlık Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 10 Aralık Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:52
Öğle
12:46
İkindi
15:10
Akşam
17:30
Yatsı
18:55

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Anıttepe Doğa Eczanesi
Cankaya
Aslan Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Çetin Eczanesi
Cankaya
Eray Eczanesi
Cankaya
Selda Yıldırım Eczanesi
Cankaya
Yağız Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

Samsunspor'un kaptanı Yasin Öztekin: "Samsunspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Beşiktaş maçı yorumu:

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

GÜNCELLEME - Antalya'da üniversite öğrencisi kaldığı yurdun aşçısı tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.