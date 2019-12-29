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  4. Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç: ”Türkiye sağlık alanında öncü olan bir ülke”

Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç: ”Türkiye sağlık alanında öncü olan bir ülke”

İHA İHA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, “Türkiye sağlık alanında birçok yeniliğe, birçok gelişime öncü olan bir ülke.

Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç: ”Türkiye sağlık alanında öncü olan bir ülke”

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, “Türkiye sağlık alanında birçok yeniliğe, birçok gelişime öncü olan bir ülke. Daha önce ülkemizde üretilmeyen birçok tıbbi cihaz artık üretilmeye başlandı” dedi.
Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç, Türkiye’de sağlık alanında atılan adımlar ve gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Tıbbi cihazların Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilmeye başladığını belirten Dinç, ”Türkiye sağlık alanında birçok yeniliğe, birçok gelişime öncü olan bir ülke. Daha önce ülkemizde üretilmeyen birçok tıbbi cihaz artık üretilmeye başlandı. Dünyada artık yeni tedavi yöntemlerini Türk cerrahları ve Türk sanayisi tarafından ciddi anlamda geliştirme ve üretme faaliyetleri devam etti. Özellikle 2019 yılına baktığımız zaman dünyada üretilmeyen bir yapay kalp cihazı Türkiye’de üretildi ve Türk cerrahlarıyla beraber bu iş çok ciddi anlamda yapıldı. Bunlarla beraber damar robotlarımız var. Damar robotlarıyla özellikle açık kalp ameliyatlarında, damar ameliyatlarında, bacak ameliyatlarında, bu ameliyatları artık kapalı yapma yöntemleri Türkiye’de gerçekleştirildi. Bunun bir muadili başka ülkelerde yok” diye konuştu.
Yerli üretimin Türk ekonomisi açısından olumlu etkileri olduğuna işaret eden Dinç, “Biz geçtiğimiz yıllarda bir beyinden pıhtı çıkartma işlemine 250 bin Türk lirası para ödüyorduk. Türkiye yerli sanayisi tarafından üretildiği an itibarıyla bu rakamın onda birinden daha aşağı rakamlara Türk sanayisi üretildi. Yaklaşık 12 bin Türk lirasına beyinden pıhtı çıkartma cihazlarını Türk sanayisi üretti. Klinik çalışmaları yapıldı, dünyaya satılıyor durumda” şeklinde konuştu.
Dinç, 2020 yılı hedeflerine değinerek, özellikle kalp ve damar sağlığıyla ilgili girişimleri olacağı müjdesini verdi. İlaç alanında da önemli girişimleri olduğunu belirten Dinç, “Kanser aşısıyla ilgili birçok AR-GE faaliyetlerimiz çok ciddi anlamda yapılıyor. Bunlarla beraber biliyorsunuz aşının amacı tedavi etmek değil, hastalığı önlemektir. Hastalığı önlemek bizim açımızdan hasta olmaktan daha önemli. Türkiye bir aşı ülkesi olacak ve bununla birlikte 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri sadece kanser aşısıyla değil, yerli ilaç molekülü üretimi alanında da hızlı bir şekilde ilerleme kaydedecektir” dedi.
Türkiye’nin sağlık sektöründe adını dünyaya duyurduğunu vurgulayan Dinç, “Bizim sosyal güvenlik kurumumuzda yaklaşık 15 ile 20 milyar Türk lirası civarında tıbbi cihaza para harcıyoruz. Biz bunun daha öncesinde baktığımızda tamamını yurt dışından ithal ediyorduk bundan 18 yıl önce. 7 buçuk milyarlık bütçeye artık tıbbi cihaz sanayii geldi. Tıbbi cihaz sanayisi artık yerinde duramıyor, artık kabına sığmıyor” ifadelerini kullandı.

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