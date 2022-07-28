Sağlık kurumları işletmeciliği ne iş yapar? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır?

YKS tercihlerine başlayan adaylar bölüm ve üniversite araştırmalarına hız verdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercihler başladı. Adaylar kendilerine en uygun bölümü ve doğru üniversite tercihi konusunda dikkatliler. HayalindeSağlık kurumları işletmeciliği bölümü olan adaylar

bölüm hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü ne iş yapar? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır? İşte detaylar..

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı olan, yönetim prosedürleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan ve hasta ile müşteri arasındaki ilişkileri ve iletişimi konusunda yetkin olan sağlık sektörünün ihtiyaçlarına göre profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bir sağlık disiplinidir.

Sağlık sektörü, dünyadaki artış ve farklılaşma nedeniyle önem kazanan lider endüstrilerden biridir. Böyle bir yapı beraberinde servis memnuniyetinde bir artış, performansta bir artış ve maliyetleri optimize etme ihtiyacını getirir. Öte yandan, sağlık sektöründeki özel sağlık kurumlarının sayısındaki artış, artan rekabet nedeniyle iş süreçlerini yeniden yapılandırma ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bu noktada, nitelikli personel istihdam etmek önemlidir.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ KAÇ YIL?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, üniversitelerde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapsamında eğitimi verilmekte olan 2 yıllık önlisans bölümüdür. Bu bölüm TYT puanına göre öğrenci kabul etmektedir.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?

Üniversitede sağlık kurumları işletmeciliği üzerine eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler;

Hukukun Temel Kavramları,

Tıbbi Belgeleme,

Sağlık Hukuku,

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması,

Sağlık Kurumları Mevzuatı,

Temel Sağlık Hizmetleri,

İş Sağlığı ve Güvenliği,

Tıbbi İstatistik,

Sağlık Kurumları Yönetimi,

Sağlık Sigortacılığı,

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim,

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri,

Sağlık Kurumlarında Kalite Kontrol

Ve daha birçok dersten 4 dönemlik eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklar demektir. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ DGS GEÇİŞİ VAR MI?

2 yıllık önlisans diplomasını 4 yıllık lisans diplomasına tamamlamak isteyen mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan elde edecekleri puan ile;

İşletme Yönetimi,

Sağlık Yönetimi,

İşletme

Bölümlerine geçiş yaparak lisans diploması elde edebilirler.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Sağlık kurumlarının işleyiş biçimlerini inceleyerek olası hataların önüne geçmek ve diğer sağlık kuruluşlarıyla aralarında bulunan rekabeti gözeterek pazarlama aşamalarında hamleler gerçekleştirmektir. Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken gerek personele gerekse de hastalara ihtiyaç duyulan konforun sağlandığının teyidinden de sorumlu olurlar.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIR?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunları kariyerlerine her türlü sağlık kurumunda devam edebilirler. Bu bir poliklinik de olabilir, özel yada devlet hastanesi de. Almış oldukları eğitim kapsamında sağlık kurumlarının yönetilmesi üzerine rol alabilmelerinin yanında işletme ve pazarlama eğitimleri ile de diğer alanlara da yönelmeyi ek tercih olarak ellerinde bulundurabilirler.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TABAN PUANLARI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



