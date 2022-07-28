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Sağlık kurumları işletmeciliği ne iş yapar? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır?

28.07.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınav sonuçları 18 Temmuz'da açıklanmıştı, 27 Temmuz itibariyle tercih dönemi başladı. Tercih işlemlerine başlayan adaylar tercih yapmak için bölüm ve üniversite araştırmalarına devam ediyor. Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünü tercih etmek isteyen adaylar da "Sağlık kurumları işletmeciliği ne iş yapar? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır?" sorularını araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Sağlık kurumları işletmeciliği ne iş yapar? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır?

YKS tercihlerine başlayan adaylar bölüm ve üniversite araştırmalarına hız verdi. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercihler başladı. Adaylar kendilerine en uygun bölümü ve doğru üniversite tercihi konusunda dikkatliler. HayalindeSağlık kurumları işletmeciliği bölümü olan adaylar
bölüm hakkında merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Peki Sağlık kurumları işletmeciliği bölümü ne iş yapar? Sağlık kurumları işletmeciliği bölümünden mezun olanlar hangi işlerde çalışır? İşte detaylar..

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, sektörün temel ilke ve değerlerine bağlı olan, yönetim prosedürleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olan ve hasta ile müşteri arasındaki ilişkileri ve iletişimi konusunda yetkin olan sağlık sektörünün ihtiyaçlarına göre profesyoneller yetiştirmeyi amaçlayan bir sağlık disiplinidir.

Sağlık sektörü, dünyadaki artış ve farklılaşma nedeniyle önem kazanan lider endüstrilerden biridir. Böyle bir yapı beraberinde servis memnuniyetinde bir artış, performansta bir artış ve maliyetleri optimize etme ihtiyacını getirir. Öte yandan, sağlık sektöründeki özel sağlık kurumlarının sayısındaki artış, artan rekabet nedeniyle iş süreçlerini yeniden yapılandırma ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Bu noktada, nitelikli personel istihdam etmek önemlidir.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ KAÇ YIL?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, üniversitelerde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kapsamında eğitimi verilmekte olan 2 yıllık önlisans bölümüdür. Bu bölüm TYT puanına göre öğrenci kabul etmektedir.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELERDİR?

Üniversitede sağlık kurumları işletmeciliği üzerine eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler;

Hukukun Temel Kavramları,
Tıbbi Belgeleme,
Sağlık Hukuku,
Sağlık Hizmetleri Pazarlaması,
Sağlık Kurumları Mevzuatı,
Temel Sağlık Hizmetleri,
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Tıbbi İstatistik,
Sağlık Kurumları Yönetimi,
Sağlık Sigortacılığı,
Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim,
Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri,
Sağlık Kurumlarında Kalite Kontrol

Ve daha birçok dersten 4 dönemlik eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklar demektir. Tüm bu dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Diploması” elde etmeye hak kazanırlar.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ DGS GEÇİŞİ VAR MI?

2 yıllık önlisans diplomasını 4 yıllık lisans diplomasına tamamlamak isteyen mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan elde edecekleri puan ile;

İşletme Yönetimi,
Sağlık Yönetimi,
İşletme
Bölümlerine geçiş yaparak lisans diploması elde edebilirler.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

Sağlık kurumlarının işleyiş biçimlerini inceleyerek olası hataların önüne geçmek ve diğer sağlık kuruluşlarıyla aralarında bulunan rekabeti gözeterek pazarlama aşamalarında hamleler gerçekleştirmektir. Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken gerek personele gerekse de hastalara ihtiyaç duyulan konforun sağlandığının teyidinden de sorumlu olurlar.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU HANGİ ALANLARDA ÇALIŞIR?

Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunları kariyerlerine her türlü sağlık kurumunda devam edebilirler. Bu bir poliklinik de olabilir, özel yada devlet hastanesi de. Almış oldukları eğitim kapsamında sağlık kurumlarının yönetilmesi üzerine rol alabilmelerinin yanında işletme ve pazarlama eğitimleri ile de diğer alanlara da yönelmeyi ek tercih olarak ellerinde bulundurabilirler.

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ TABAN PUANLARI

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 636315 264.22137
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 667739 261.16768
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 684587 259.57413
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 758322 253.01351
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 781288 251.06584
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 783367 250.88374
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 794311 249.96279
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 801901 249.31083
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 806644 248.89821
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Ankara) (2 Yıllık) TYT 2021 - 835667 246.47739
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 839503 246.1572
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 958113 236.01915
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 975269 234.55729
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1047768 228.69674
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1086031 225.75542
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1111795 223.82881
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1127351 222.66896
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1150413 220.96867
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1185284 218.36595
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1231943 214.8881
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1239669 214.32858
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1247890 213.73631
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1259983 212.87656
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1266396 212.42091
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1272467 211.98235
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1287367 210.94309
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1306655 209.62827
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1336795 207.61152
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1433573 201.2794
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1448771 200.2927
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1462160 199.42609
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1469813 198.92395
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1474035 198.64306
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1477686 198.39741
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1480860 198.18616
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1494921 197.23875
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1495232 197.2156
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1509002 196.2385
BATMAN ÜNİVERSİTESİ(Batman) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1529387 194.7276
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1555548 192.595
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1557458 192.42423
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1564450 191.78956
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1578639 190.34363
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1551967 -
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1454472 -
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1605735 -
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1601089 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1619488 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1627217 -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1255686 -
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1623929 -
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1619653 -
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1545136 -
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1620049 -
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1619312 -
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1603741 -
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626313 -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624793 -
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1614042 -
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1609350 -
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625782 -
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1621192 -
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1603787 -
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1592369 -
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623490 -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1600795 -
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1425686 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1419479 -
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1595748 -
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1612936 -
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1620239 -
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1613807 -
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624089 -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626680 -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1602708 -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1608933 -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1617155 -
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1411082 -
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1534022 -
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1591615 -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1609316 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1620250 -
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1582990 -
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1624443 -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1592811 -
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623288 -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1606212 -
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1613414 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1622690 -
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(Kars) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1593438 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625291 -
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623191 -
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1419620 -
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1624103 -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1349632 -
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1627409 -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1569082 -
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626380 -
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Sağlık Kurumları İşletmeciliği(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623877 -

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

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