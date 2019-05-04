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Sağlık saçıyor! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 04.05.2019 14:44 | Son Güncelleme

Azerbaycan, dünyada benzeri olmayan bir sağlık kürüne sahip. Bakü’ye 60 kilometre uzaklıkta olan naftalan yağı ile ünlü Gobastan Kaplıcaları çok sayıda cilt hastalığına, romatizma ve kireçlenmeye şifa oluyor.

Sağlık saçıyor! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Azerbaycan, petrol zengini bir ülke, ancak buradaki petrol taşıtlara yakıt olarak veya enerji üretiminde kullanılmıyor. Adını çıktığı bölge Naftalan'dan alan naftalan yağı, aslında insan sağlığına iyi geldiğine inanılan bir çeşit petrol.

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"Naftalan çok özel bir petrol"

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Gobastan Kaplıcaları'nda başhekim olarak çalışan Dilber Kazimova, naftalan yağının faydalarını şu şekilde sıralıyor: "Naftalan, üzerinde hiçbir işlem yapılmayan, çok özel bir petrol. Diğer petrol çeşitlerinin aksine yanıcı özelliği yok. İçinde bulunan naftene karbonhidratları doğal bir ağrı kesici, ayrıca ödem önleyici özelliğe sahip. Kas ve iskelet hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor."
Kaplıcalardaki hastalar her gün 10 dakikalık naftalan yağı banyosu yapıyor. Naftalan yağı, kan dolaşımını hızlandırıyor ve çok sayıda kronik hastalığa çare oluyor.

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