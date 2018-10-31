Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığınızda semptomları azaltmak için ilaçlara başvurulur. Ancak birçok durumda bazı doğal kaynaklarımız bazı yaygın sağlık sorunlarına şifa olur ve ilaca ihtiyacınız kalmaz. İşte bazı gıdaların muhtemelen daha önce duymadığınız yararları...

Sağlık sorunlarının üstesinden gelen 7 gıda

Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaştığınızda semptomları azaltmak için ilaçlara başvurulur. Ancak birçok durumda bazı doğal kaynaklarımız bazı yaygın sağlık sorunlarına şifa olur ve ilaca ihtiyacınız kalmaz. İşte bazı gıdaların muhtemelen daha önce duy

1 / 7 Muz kabuğu Muz kabuğu, çürümüş cildi aydınlatmaya ve çürükleri daha hızlı iyileştirmeye çalışabileceğiniz ev ilaçlarından biridir. Morluklar üzerine uygulayacağınız muz kabuğunun iç kısmını sorunlu bölgeye yerleştirin. Kabuğun kaymaması için de bantla yapıştırabilirsiniz. Muz, C vitamini, potasyum ve B6 vitamini yönünden zengindir. Bu da onları kalp sağlığı için oldukça faydalı bir hale getirir. Yüksek potasyum alımı kardiyovasküler hastalıklar ve felç riskini azaltır . Muz, ishal durumunda sindirim sistemine destek sağlayacaktır. Muz, aynı zamanda , kafa derisinin kuruluğunu ve kaşıntıyı gidermenize yardımcı olur. Pul ve iltihaplanmayı gidererek cildi besler ve nemlendirir.

2 / 7 Ispanak Yüksek potasyum, magnezyum ve diğer mineral içeriği sayesinde kan basıncını stabilize etmek için ıspanak önerilir. Kemik kırıklarının önlenmesi söz konusu olduğunda ıspanakta bulunan K vitamini çok önemlidir. K vitamini kemik sağlığını iyileştirir ve daha iyi kalsiyum emilimini sağlar . Ispanak ayrıca cilde ve saçlara iyi gelen A vitamini içerir. A Vitamini, cilt gözeneklerinde ve kıl foliküllerinde yağ üretimini kontrol ederek ekstra yağ birikmesini önler. C vitamini açısından da zengindir.

3 / 7 Dereotu Dereotunda bulunan flavonoidler ve B vitamini, iyi bir uyku sağlayan belirli enzimlerin ve hormonların üretimini sürdürür. Dereotu aynı zamanda iyi bir gaz gidericidir. Dereotu tohumları ve yaprakları doğal ağız spreyleri olarak kullanılabilir.

4 / 7 Nar Yapılan çalışmalar sonucu narın yüksek miktarda antioksidan içerdiği ortaya çıkmıştır. Anti inflamatuar özelliği bulunan nar, hipertansiyon hastalarına tavsiye edilir. Diğer çalışmalar , hipertansiyonu olan hastalarda, 2 hafta boyunca günlük olarak nar suyunun azaltılmasının potansiyelini göstermiştir . Nar suyunun düzenli olarak alınması da koroner kalp hastalığı olan hastalarda kan akışını iyileştirmek için yararlı olduğu düşünülmektedir . Narın içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde, bu meyvelerin alımı hemoglobin konsantrasyonunu ve kırmızı kan hücresi sayısını artırabilir.

5 / 7 Pancar Pancar; hücrenin büyümesi, gelişimi ve işleyişi için çok önemli olan hemoglobinin, önemli bir bileşimi olan demir açısından zengindir. Pancar A vitamini, C vitamini, folik asit, manganez, tiamin, riboflavin, magnezyum, potasyum, B6 gibi vitaminler açısından son derece güçlüdür. Sindirim sağlığını iyileştiren iyi bir lif kaynağıdır. Beslenme listenize pancarı ekleyerek kabızlık sorunlarının üstesinden gelebilirsiniz.

6 / 7 Bitter çikolata Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Yapılan çalışmalar bitter çikolatanın beyne giden kan akışını geliştirdiğini ve beyin fonksiyonunu önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koymuştur.