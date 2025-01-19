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Sağlıklı atıştırmalık arayanlara 10 nefis öneri

02.01.2025 17:44
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Sağlıklı beslenmek ve lezzetten ödün vermemek mümkün!

Sağlıklı atıştırmalık arayanlara 10 nefis öneri

İşte kolayca hazırlayabileceğiniz, çoğu vegan olan ve her an elinizin altında bulunması gereken 10 sağlıklı atıştırmalık tarifi:

1. Fıstık ezmeli yulaf topları

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf
  • 3 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi
  • 2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (vegan tercih ediyorsanız akçaağaç şurubu)
  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.
  • Küçük toplar yaparak buzdolabında 1 saat dinlendirin.
  • Sağlıklı enerji toplarınız hazır!

2. Vegan humuslu kraker

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Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 limonun suyu
  • 1 diş sarımsak
  • Tam buğday kraker

Hazırlanışı:

  • Humus için nohutu, tahini, limon suyunu ve sarımsağı blenderdan geçirin.
  • Kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
  • Tam buğday krakerlerin üzerine sürüp afiyetle tüketin.

3. Avokado ve tam tahıllı tost

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Malzemeler:

  • 1 dilim tam tahıllı ekmek
  • 1/2 avokado
  • Üzerine serpmek için tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Ekmek dilimini kızartın.
  • Avokadoyu ezip üzerine sürün.
  • Son olarak tuz ve karabiber serpin.

4. Chia pudingi

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Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı chia tohumu
  • 1 su bardağı badem sütü
  • 1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu
  • Taze meyveler (çilek, muz vb.)

Hazırlanışı:

  • Chia tohumlarını badem sütü ve akçaağaç şurubu ile karıştırıp buzdolabında bir gece bekletin.
  • Sabah üzerine taze meyveleri ekleyerek servis edin.

5. Hindistan cevizi ve hurma barları

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Malzemeler:

  • 10 adet çekirdeksiz hurma
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

  • Hurmayı blenderdan geçirip püre haline getirin.
  • Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
  • Karışımı bir kaba yayıp dondurucuda 1 saat bekletin.
  • Dilimleyerek servis edin.

6. Kabak cipsi

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Malzemeler:

  • 1 kabak
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve baharatlar (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  • Kabağı ince dilimler halinde doğrayın.
  • Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

7. Elma dilim patates

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Malzemeler:

  • 1 elma
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

  • Elmayı dilimleyip üzerine tarçın ve bal gezdirin.
  • 180 derecede 10-15 dakika pişirin.
  • Sıcak veya soğuk tüketebilirsiniz.

8. Fıstık ezmeli muz sandviçleri

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Malzemeler:

  • 1 muz
  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • Birkaç parça bitter çikolata (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  • Muzu dilimleyin ve iki dilim arasına fıstık ezmesi sürerek sandviç yapın.
  • Üzerine eritilmiş bitter çikolata dökebilirsiniz.

9. Yoğurtlu meyve parfe

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Malzemeler:

  • 1 kase yoğurt (vegan alternatif için badem yoğurdu)
  • Taze meyveler (yaban mersini, çilek)
  • Granola

Hazırlanışı:
Bir bardağın içine sırasıyla yoğurt, meyve ve granola koyarak katmanlar oluşturarak servis edebilirsiniz.

10. Zerdeçallı fırın patates

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Malzemeler:

  • 2 küçük patates
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Patatesleri ince dilimler halinde kesin.
  • Zeytinyağı, zerdeçal ve baharatlarla harmanlayıp 200 derecede 20 dakika pişirin.
Chef GPT
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Fakir ile lezzetli tarifler
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