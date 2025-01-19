Sağlıklı atıştırmalık arayanlara 10 nefis öneri

İşte kolayca hazırlayabileceğiniz, çoğu vegan olan ve her an elinizin altında bulunması gereken 10 sağlıklı atıştırmalık tarifi:

1. Fıstık ezmeli yulaf topları

Malzemeler:

1 su bardağı yulaf

3 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi

2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (vegan tercih ediyorsanız akçaağaç şurubu)

1 tatlı kaşığı chia tohumu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Küçük toplar yaparak buzdolabında 1 saat dinlendirin.

Sağlıklı enerji toplarınız hazır!

2. Vegan humuslu kraker

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tahin

1 limonun suyu

1 diş sarımsak

Tam buğday kraker

Hazırlanışı:

Humus için nohutu, tahini, limon suyunu ve sarımsağı blenderdan geçirin.

Kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Tam buğday krakerlerin üzerine sürüp afiyetle tüketin.

3. Avokado ve tam tahıllı tost

Malzemeler:

1 dilim tam tahıllı ekmek

1/2 avokado

Üzerine serpmek için tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

Ekmek dilimini kızartın.

Avokadoyu ezip üzerine sürün.

Son olarak tuz ve karabiber serpin.

4. Chia pudingi

Malzemeler:

3 yemek kaşığı chia tohumu

1 su bardağı badem sütü

1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu

Taze meyveler (çilek, muz vb.)

Hazırlanışı:

Chia tohumlarını badem sütü ve akçaağaç şurubu ile karıştırıp buzdolabında bir gece bekletin.

Sabah üzerine taze meyveleri ekleyerek servis edin.

5. Hindistan cevizi ve hurma barları

Malzemeler:

10 adet çekirdeksiz hurma

1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi

2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Hurmayı blenderdan geçirip püre haline getirin.

Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

Karışımı bir kaba yayıp dondurucuda 1 saat bekletin.

Dilimleyerek servis edin.

6. Kabak cipsi

Malzemeler:

1 kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve baharatlar (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Kabağı ince dilimler halinde doğrayın.

Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp 200 derecede 15-20 dakika pişirin.

7. Elma dilim patates

Malzemeler:

1 elma

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Elmayı dilimleyip üzerine tarçın ve bal gezdirin.

180 derecede 10-15 dakika pişirin.

Sıcak veya soğuk tüketebilirsiniz.

8. Fıstık ezmeli muz sandviçleri

Malzemeler:

1 muz

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Birkaç parça bitter çikolata (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Muzu dilimleyin ve iki dilim arasına fıstık ezmesi sürerek sandviç yapın.

Üzerine eritilmiş bitter çikolata dökebilirsiniz.

9. Yoğurtlu meyve parfe

Malzemeler:

1 kase yoğurt (vegan alternatif için badem yoğurdu)

Taze meyveler (yaban mersini, çilek)

Granola

Hazırlanışı:

Bir bardağın içine sırasıyla yoğurt, meyve ve granola koyarak katmanlar oluşturarak servis edebilirsiniz.

10. Zerdeçallı fırın patates

Malzemeler:

2 küçük patates

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Hazırlanışı: