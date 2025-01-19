Sağlıklı atıştırmalık arayanlara 10 nefis öneri

İşte kolayca hazırlayabileceğiniz, çoğu vegan olan ve her an elinizin altında bulunması gereken 10 sağlıklı atıştırmalık tarifi:
1. Fıstık ezmeli yulaf topları
Malzemeler:
- 1 su bardağı yulaf
- 3 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi
- 2 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu (vegan tercih ediyorsanız akçaağaç şurubu)
- 1 tatlı kaşığı chia tohumu
Hazırlanışı:
- Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.
- Küçük toplar yaparak buzdolabında 1 saat dinlendirin.
- Sağlıklı enerji toplarınız hazır!
2. Vegan humuslu kraker
Malzemeler:
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı tahin
- 1 limonun suyu
- 1 diş sarımsak
- Tam buğday kraker
Hazırlanışı:
- Humus için nohutu, tahini, limon suyunu ve sarımsağı blenderdan geçirin.
- Kremsi bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
- Tam buğday krakerlerin üzerine sürüp afiyetle tüketin.
3. Avokado ve tam tahıllı tost
Malzemeler:
- 1 dilim tam tahıllı ekmek
- 1/2 avokado
- Üzerine serpmek için tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Ekmek dilimini kızartın.
- Avokadoyu ezip üzerine sürün.
- Son olarak tuz ve karabiber serpin.
4. Chia pudingi
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı chia tohumu
- 1 su bardağı badem sütü
- 1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu
- Taze meyveler (çilek, muz vb.)
Hazırlanışı:
- Chia tohumlarını badem sütü ve akçaağaç şurubu ile karıştırıp buzdolabında bir gece bekletin.
- Sabah üzerine taze meyveleri ekleyerek servis edin.
5. Hindistan cevizi ve hurma barları
Malzemeler:
- 10 adet çekirdeksiz hurma
- 1 su bardağı Hindistan cevizi rendesi
- 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
Hazırlanışı:
- Hurmayı blenderdan geçirip püre haline getirin.
- Diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.
- Karışımı bir kaba yayıp dondurucuda 1 saat bekletin.
- Dilimleyerek servis edin.
6. Kabak cipsi
Malzemeler:
- 1 kabak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve baharatlar (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
- Kabağı ince dilimler halinde doğrayın.
- Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp 200 derecede 15-20 dakika pişirin.
7. Elma dilim patates
Malzemeler:
- 1 elma
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı:
- Elmayı dilimleyip üzerine tarçın ve bal gezdirin.
- 180 derecede 10-15 dakika pişirin.
- Sıcak veya soğuk tüketebilirsiniz.
8. Fıstık ezmeli muz sandviçleri
Malzemeler:
- 1 muz
- 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
- Birkaç parça bitter çikolata (isteğe bağlı)
Hazırlanışı:
- Muzu dilimleyin ve iki dilim arasına fıstık ezmesi sürerek sandviç yapın.
- Üzerine eritilmiş bitter çikolata dökebilirsiniz.
9. Yoğurtlu meyve parfe
Malzemeler:
- 1 kase yoğurt (vegan alternatif için badem yoğurdu)
- Taze meyveler (yaban mersini, çilek)
- Granola
Hazırlanışı:
Bir bardağın içine sırasıyla yoğurt, meyve ve granola koyarak katmanlar oluşturarak servis edebilirsiniz.
10. Zerdeçallı fırın patates
Malzemeler:
- 2 küçük patates
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Patatesleri ince dilimler halinde kesin.
- Zeytinyağı, zerdeçal ve baharatlarla harmanlayıp 200 derecede 20 dakika pişirin.