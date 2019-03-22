Sağlıklı beslenmek için neler yapmalı?

Sağlıklı beslenmek için neler yapılması gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, kalp damar hastalıklarının sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğiyle önlenebilen veya oluştuktan sonra tıbbi tedavi, beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile iyileştirilebilen bir sağlık sorunu olduğunu söyledi. Prpf. Dr. Şanlıer, ''Beslenmenizde toplam yağı azaltın. Beslenmenizde toplam yağ tüketimi, enerjinin yüzde 30'unu geçmemelidir. Yağ içeren besinler aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan diğer besin ögelerini de içerdiği için yağa ihtiyacımız vardır. Ancak sağlık açısından bakıldığında koruyucu olması açısından diyette yağ miktarını azaltmak yararlıdır'' ifadeleriin kullandı.

'YAĞSIZ DANA KOYUN ETİ İLE DERİSİ ALINMIŞ KANATLI HAYVAN ETLERİNİ TERCİH EDİN'

Diyette yağı azaltmanın birçok yolu olduğunu belirten Şanlıer, tüketilen tüm besinlerin yağ miktarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Şanlıer, çok fazla yağ içermeyen sağlıklı bir diyetin sebze ve meyvelerle oluşabileceğini dle getirerek, bunların yanı sıra tahıllar, yağsız kırmızı et, derisiz kanatlı hayvan etleri, balık ve düşük yağlı besinlerle sağlıklı bir diyetin uygulanabileceğini açıladı. Süt ve süt ürünlerinin az yağlı olanlarının tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Şanlıer, ''Yağı azaltılmış süt ve süt ürünlerinin bileşiminde diğer besin ögeleri açısından hiç fark olmadığı için bu ürünleri tercih etmek koruyucu olmak açısından önemlidir. Beslenmenizde balığa daha çok yer verin. Haftada en az 2 kez tüketilmelidir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketin. Sebze ve meyvelerin yağ içeriğinin düşük olmasının yanı sıra posa içeriğinin de yüksek olması kalp damar sağlığını korumada olumlu etki yapmaktadır. Çünkü bazı meyve ve sebzelerin bileşiminde bulunan suda çözünür posa, kolesterol düşürücü etkiye sahiptir. Yağsız dana, koyun eti ile derisi alınmış kanatlı hayvan etlerini tercih edin. Hayvanın sırt bölgesinden alınan ve görünür yağı ayrılabilen etler daha az yağlıdır. Yağsız et, görünür yağları ayrılmış olmasına rağmen hem yağ hem de kolesterol içerir ancak diğer yağlı etlere göre yağı az olduğu için tercih edilir. Tam tahılları ve ürünlerini tercih edin. Günlük enerji gereksiniminizin büyük bir kısmını karbonhidrattan zengin besinlerden karşılarsanız yağ alımınızı azaltmış olursunuz. Ancak burada özellikle kompleks karbonhidratları tercih etmeye çalışın. Yulaf, arpa gibi tahıllar çözünür posa da içerdiği için kan lipitlerini düşürücü etkisi vardır'' şeklinde konuştu.



'BESLENMENİZDE KURU BAKLAGİLLERE DAHA ÇOK YER VERİN'



Yemeklerde katı yağların az kullanılması gerektiğine değinen Şanlıer, şunları kaydetti: