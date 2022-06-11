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Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na başvurular 16 Eylül'e kadar devam edecek

11.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na başvurular 16 Eylül'e kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - Yeşilay tarafından 6. kez düzenlenen Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'nın jürisine ünlü senarist, yapımcı ve yönetmen Birol Güven dahil oldu.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın başkanlık ettiği jüride, yönetmen Derviş Zaim, yönetmen Mehmet Güleryüz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin de yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirilen ve teması "Gençlerin Gözünden Uyuşturucu Madde Bağımlılığı" olarak belirlenen yarışmanın başvuruları, 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde örgün eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor.

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na son 12 ay içinde çekilmiş, 30 saniye ile 5 dakika arası uzunluktaki kurmaca veya belgesel filmlerle başvuru yapılabiliyor.

Her öğrencinin en fazla 3 eserle başvurabildiği yarışma hakkındaki detaylı bilgilere ve duyurulara "kisafilm.yesilay.org.tr" web adresinden ulaşılabilir.

Yarışmada, kurmaca ve belgesel türlerinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilecek. Her iki kategoride de birinci 18 bin lira, ikinci 13 bin lira ve üçüncü 8 bin liralık ödülün sahibi olacak.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"ne layık görülen eserin sahibine 18 bin lira takdim edilecek. Ayrıca Yeşilay internet sitesi üzerinden yapılan oylamayla "Halkın Favorisi Özel Ödülü"nü almaya hak kazanan eser sahibi de 8 bin lira alacak.

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