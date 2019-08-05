YEMEK

Sağlıklı limonata nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 05.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, yaz ayları için hem ferahlatıcı hem de sağlıklı limonata tarifini verdi. Bu lezzet hepimizi mest edecek!

Sağlıklı limonata nasıl yapılır?

Limon kabuğu kullanarak sağlıklı limonata nasıl yapılır? İşte beslenme uzmanından en lezzetli cevap...

Malzemeler:
4 adet limon
300 gr çilek
1 su bardağı hurma suyu
1 litre su
Nane yaprakları

Hazırlanışı:

Limonları bir kapta rendeleyin. Rendelenmiş limonların suyunu sıkın. Çilekleri yıkayıp ayıklayın ve rondodan geçirin.

İki saat suda bekletilmiş hurmaları, çekirdeklerini çıkarıp kabuklarını soyduktan sonra rondodan geçirin, üzerine sıcak su ilave ederek bir tülbent yardımıyla suyunu süzün.

Geniş bir kapta limon rendesi, çilek, limon suyu ve hurma suyunu bir saat bekletin.

Karışıma bir litre su ilave edin. Bir tülbent yardımıyla karışımı süzün. Nane yaprakları ile soğuk servis edin.

PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyorGörüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor
Gaz problemini şıp diye geçiriyorGaz problemini şıp diye geçiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
limonata tarifi limonata nasıl yapılır içecek tarifleri

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Afili Aşk'ta öpüşme krizi!

Afili Aşk'ta öpüşme krizi!

Güldür Güldür'ün yıldızından sürpriz program!

Güldür Güldür'ün yıldızından sürpriz program!

Kurban eti yemeden önce muhakkak...

Kurban eti yemeden önce muhakkak...

Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor

Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı için pratik ve lezzet dolu tarifler

Kurban Bayramı için pratik ve lezzet dolu tarifler

Tatması cesaret istiyor! Yiyen ise vazgeçemiyor

Görüntüsüne aldanmayın! Tadına bakan müptelası oluyor

Gaz problemini şıp diye geçiren doğal kür tarifleri

Gaz problemini şıp diye geçiriyor

Adeta doğal antidepresan! Sarı kantaronun 4 mucizesi

Yüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı var

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.