Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Meyan kökü ile ilgili yapılan son araştırmalar; kalp hastası, yüksek tansiyonu, düşük potasyumu olanların ve hamile kadınların meyan kökünden kati surette uzak durması gerektiğini ortaya koydu.

Hamile kadınların erken doğum yapmasına neden olabilen meyan kökü ya da meyan kökü içeren ürünlerin yenmesi, erken doğuma neden olmasa bile bebekte zeka geriliğine sebep olabiliyor. Gıdanın içinde bulunan glisirizin bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen maddedir. Bu madde en hafif etkisiyle dikkat eksikliğine de neden olabilir.

Kemoterapi esnasında kesinlikle kullanılması önerilmeyen meyan kökü, antiaritmik ilaçlarla da etkileşime geçer. Meyan kökünü3,4 gün üst üste kullanmak tansiyonu yükseltir. Şekerden 40 kat daha tatlı olan meyan kökünün bir hafta boyunca düzenli tüketiminden sonra kilo artışı da görülür.

Vücudun su toplamasına neden olan meyan kökü, ayaklarda ve ellerde şişlik yaratır. Meyan kökünün içinde bulunan glisirizik asit ve gliese retinoik, böbrek üstü bezinde salgılanan maddenin aynısıdır. Böbrek, akut böbrek ya da kronik böbrek hastalarının da bu gıdadan uzak durmaları gerekir. Bahsettiğimiz bu rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz kullanmadan önce muhakkak doktorunuzla konuşmalısınız!