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Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Anadolu'da yüzyıllar boyunca tüketilen meyan kökü, son yapılan araştırmalar sonucunda akıllarda soru işareti bıraktı. Özellikle bebek bekleyenleri yakından ilgilendiren bu araştırma, tüm annelerin çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor!

Sağlıklı sandığımız şey zeka geriliğine neden oluyormuş!

Meyan kökü ile ilgili yapılan son araştırmalar; kalp hastası, yüksek tansiyonu, düşük potasyumu olanların ve hamile kadınların meyan kökünden kati surette uzak durması gerektiğini ortaya koydu.

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Hamile kadınların erken doğum yapmasına neden olabilen meyan kökü ya da meyan kökü içeren ürünlerin yenmesi, erken doğuma neden olmasa bile bebekte zeka geriliğine sebep olabiliyor. Gıdanın içinde bulunan glisirizin bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen maddedir. Bu madde en hafif etkisiyle dikkat eksikliğine de neden olabilir.

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Kemoterapi esnasında kesinlikle kullanılması önerilmeyen meyan kökü, antiaritmik ilaçlarla da etkileşime geçer. Meyan kökünü3,4 gün üst üste kullanmak tansiyonu yükseltir. Şekerden 40 kat daha tatlı olan meyan kökünün bir hafta boyunca düzenli tüketiminden sonra kilo artışı da görülür.

meyan kökü

Vücudun su toplamasına neden olan meyan kökü, ayaklarda ve ellerde şişlik yaratır. Meyan kökünün içinde bulunan glisirizik asit ve gliese retinoik, böbrek üstü bezinde salgılanan maddenin aynısıdır. Böbrek, akut böbrek ya da kronik böbrek hastalarının da bu gıdadan uzak durmaları gerekir. Bahsettiğimiz bu rahatsızlıklardan herhangi birine sahipseniz kullanmadan önce muhakkak doktorunuzla konuşmalısınız!

Aktarlarda 'şifa' niyetine satılan meyan kökünün etkilerine kanmayın... Böbrek dostu, kalp doktoru gibi tanımlamalar meyan kökü için doğru değildir.

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Bu kadar tehlikesinin yanı sıra olumlu etkileri de yok değil: Mide zarını korur ve romatizmal hastalıklara karşı iyi gelir. Doktorların açıklamalarına göre epilepsi hastalarında sakinleştirici bir etkisi vardır meyan kökü şerbetinin.


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