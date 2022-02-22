Sağlıklı ve besleyici nostaljik lezzet: Talaş böreği tarifi

Talaş böreği, oldukça güzel iç harçla hazırlanan yöresel lezzetlerimizden bir tanesi! Hem etli hem tavuklu olarak yapılabilen sebzeleriyle de oldukça besleyici bir börek olarak görülen tarif, kesinlikle talaş böreği olmalı... Besleyici olması açısından çocuklar için de birebir. Muazzam bir akşam yemeğinde verilebilecek ara sıcaklar arasında yer alan talaş böreğinin tarifine geçelim.

TALAŞ BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım kilo kuşbaşı (dana veya kuzu)

10 milföy hamuru

1 su bardağı bezelye

2 havuç

1 soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı salça

Yarım su bardağı sıcak su

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

ÜZERİ İÇİN

1 çorba kaşığı çörekotu

1 çorba kaşığı susam

1 yumurta sarısı

1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

Havuçları küçük küçük doğrayın ve bol suda haşlayın.

Kısa bir süre haşlanan havuçların üzerine bezelyeleri ekleyin. Hafif diri haldeyken ocaktan alın.

Buzlu su dolu kabın içerisine haşlanan sebzeleri atın.

Soğanı yemeklik olarak doğrayıp tencereye aktarın.

Üzerine tereyağı ve zeytinyağı ilave edip, hafifçe soteleyin.

Sotelenen soğanlara kuşbaşı doğranmış etleri alıp kavurun.

Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Ardından haşlanan havuçlar ve bezelyeleri ekleyip, baharat ve tuzunu da ilave edin.

Son olarak sıcak suyunu da ilave edip iç harcın suyunu çektirin.

Hazırladığınız iç harcı soğuması için bir kenarda bekletin.

Dondurulmuş milföyleri buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene dek bekletin.

Yeteri kadar çözülmüş milföyleri kare olacak şekilde kesin.

Soğuyan iç harçtan milföy hamurlarının üzerine yerleştirip, hamurları üçgen olacak şekilde kapatın.

Her hamur için aynı işlemi yapıp, talaş böreklerini hazırlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine hazırladığınız börekleri dizin.

Küçük bir kapta yumurta sarısı ve ayçiçeği yağını karıştırın.

Hazırlanan böreklere bu karışımı bolca sürün.

Üzerlerine son olarak susam ve çörekotu gezdirin.

180 derecede ısınan fırında altı üstü iyi güzelce kızarana kadar pişirin.



