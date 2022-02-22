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Sağlıklı ve besleyici nostaljik lezzet: Talaş böreği tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana yemek yerine bile geçebilecek, büyük küçük herkesin çok sevdiği talaş böreği tarifiyle karşınızdayız! Talaş böreği genelde zahmetli bir börek gibi görüldüğünden pastanelerden hazır olarak alınıyor. Ancak vereceğimiz tarifle bu lezzeti evde de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Milföy hamurunun en sevilen şekli talaş böreği tarifimize buyurun!

Sağlıklı ve besleyici nostaljik lezzet: Talaş böreği tarifi

Talaş böreği, oldukça güzel iç harçla hazırlanan yöresel lezzetlerimizden bir tanesi! Hem etli hem tavuklu olarak yapılabilen sebzeleriyle de oldukça besleyici bir börek olarak görülen tarif, kesinlikle talaş böreği olmalı... Besleyici olması açısından çocuklar için de birebir. Muazzam bir akşam yemeğinde verilebilecek ara sıcaklar arasında yer alan talaş böreğinin tarifine geçelim.

TALAŞ BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım kilo kuşbaşı (dana veya kuzu)

  • 10 milföy hamuru

  • 1 su bardağı bezelye

  • 2 havuç

  • 1 soğan

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • Yarım tatlı kaşığı salça

  • Yarım su bardağı sıcak su

  • Yarım tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kekik

ÜZERİ İÇİN

  • 1 çorba kaşığı çörekotu

  • 1 çorba kaşığı susam

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

  • Havuçları küçük küçük doğrayın ve bol suda haşlayın.

  • Kısa bir süre haşlanan havuçların üzerine bezelyeleri ekleyin. Hafif diri haldeyken ocaktan alın.

  • Buzlu su dolu kabın içerisine haşlanan sebzeleri atın.

  • Soğanı yemeklik olarak doğrayıp tencereye aktarın.

  • Üzerine tereyağı ve zeytinyağı ilave edip, hafifçe soteleyin.

  • Sotelenen soğanlara kuşbaşı doğranmış etleri alıp kavurun.

  • Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.

  • Ardından haşlanan havuçlar ve bezelyeleri ekleyip, baharat ve tuzunu da ilave edin.

  • Son olarak sıcak suyunu da ilave edip iç harcın suyunu çektirin.

  • Hazırladığınız iç harcı soğuması için bir kenarda bekletin.

  • Dondurulmuş milföyleri buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene dek bekletin.

  • Yeteri kadar çözülmüş milföyleri kare olacak şekilde kesin.

  • Soğuyan iç harçtan milföy hamurlarının üzerine yerleştirip, hamurları üçgen olacak şekilde kapatın.

  • Her hamur için aynı işlemi yapıp, talaş böreklerini hazırlayın.

  • Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine hazırladığınız börekleri dizin.

  • Küçük bir kapta yumurta sarısı ve ayçiçeği yağını karıştırın.

  • Hazırlanan böreklere bu karışımı bolca sürün.

  • Üzerlerine son olarak susam ve çörekotu gezdirin.

  • 180 derecede ısınan fırında altı üstü iyi güzelce kızarana kadar pişirin.


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