Sağlıklı ve besleyici nostaljik lezzet: Talaş böreği tarifi

Talaş böreği, oldukça güzel iç harçla hazırlanan yöresel lezzetlerimizden bir tanesi! Hem etli hem tavuklu olarak yapılabilen sebzeleriyle de oldukça besleyici bir börek olarak görülen tarif, kesinlikle talaş böreği olmalı... Besleyici olması açısından çocuklar için de birebir. Muazzam bir akşam yemeğinde verilebilecek ara sıcaklar arasında yer alan talaş böreğinin tarifine geçelim.
MALZEMELER
Yarım kilo kuşbaşı (dana veya kuzu)
10 milföy hamuru
1 su bardağı bezelye
2 havuç
1 soğan
1 çorba kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım tatlı kaşığı salça
Yarım su bardağı sıcak su
Yarım tatlı kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN
1 çorba kaşığı çörekotu
1 çorba kaşığı susam
1 yumurta sarısı
HAZIRLANIŞI
Havuçları küçük küçük doğrayın ve bol suda haşlayın.
Kısa bir süre haşlanan havuçların üzerine bezelyeleri ekleyin. Hafif diri haldeyken ocaktan alın.
Buzlu su dolu kabın içerisine haşlanan sebzeleri atın.
Soğanı yemeklik olarak doğrayıp tencereye aktarın.
Üzerine tereyağı ve zeytinyağı ilave edip, hafifçe soteleyin.
Sotelenen soğanlara kuşbaşı doğranmış etleri alıp kavurun.
Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
Ardından haşlanan havuçlar ve bezelyeleri ekleyip, baharat ve tuzunu da ilave edin.
Son olarak sıcak suyunu da ilave edip iç harcın suyunu çektirin.
Hazırladığınız iç harcı soğuması için bir kenarda bekletin.
Dondurulmuş milföyleri buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına gelene dek bekletin.
Yeteri kadar çözülmüş milföyleri kare olacak şekilde kesin.
Soğuyan iç harçtan milföy hamurlarının üzerine yerleştirip, hamurları üçgen olacak şekilde kapatın.
Her hamur için aynı işlemi yapıp, talaş böreklerini hazırlayın.
Yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine hazırladığınız börekleri dizin.
Küçük bir kapta yumurta sarısı ve ayçiçeği yağını karıştırın.
Hazırlanan böreklere bu karışımı bolca sürün.
Üzerlerine son olarak susam ve çörekotu gezdirin.
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