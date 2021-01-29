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Sağlıklı ve düşündüğünüzden daha kolay! Evde çikolata yapmanın adımları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Mağazadan satın alınan çikolatalar genellikle ilave şeker, boyalar ve koruyucular gibi çekici olmayan içerikler içerir. Neyse ki, birkaç temel malzeme kullanarak kendi nefis ve tamamen doğal çikolatanızı evde yapmak kolaydır.

Evde çikolata yapmak için çok profesyonel malzemelere ihtiyaç yoktur. Herhangi bir eritme kabı ya da ısıtma kabı, üzerinde de çikolataların eritilebileceği bir diğer kap, başlangıç olarak yeterlidir.

Daha sonra üzerinde çalışılabilecek folyo kaplı herhangi bir tepsi, krema, kuruyemiş ve lokum gibi süsleme malzemeleri, iki çeşit çikolata yapmak için yeterli olacaktır.

Çikolatanın öncelikle eritilmesi gerekir. İçinde çok az su olan bir kabın üzerine, içinde çikolata olan ısıya dayanıklı başka bir kap konulur. Çikolata eğer çok yüksek ısılara maruz bırakılırsa, erimeden yanmaya başlar. Üstteki kap asla kaynayan suya temas etmemeli, buharından faydalanmalı ve çikolata bu şekilde erimelidir.

Çikolata eridikten sonra diğer malzemeler eklenerek truffle yapımına devam edilebilir. Sütlü fındıklı truffle yapmak için, bir su bardağı kadar dövülmüş fındık ve 100 gr. süt kreması eklenir. Hepsi homojen bir hale gelene kadar yavaş bir şekilde karıştırılır. Ardından dolaba konur ve yaklaşık 1 saat kadar bekletilir.

Soğumuş çikolata dolaptan çıkartılır. Kapsüller masanın üzerine dizilir ve köfte yuvarlar gibi çikolatadan birer parça koparıp kakaonun içerisine konur. Çikolatalar kakaoya bulandıktan sonra tek tek kapsüllerin içerisine alınır. İkrama hazırdır.

EVDE ÇİKOLATA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Evde çikolata yaparken bitter çikolata, yaklaşık 45 derece sıcaklıkta eritilmelidir. Onun için sadece su buharından faydalanılır. Eritme kabı, kaynayan su kabının üzerine konulmalı ve ardından çikolata karıştırılmalıdır. Mümkün olduğunca yüksek ısılara maruz bırakılmamalıdır. Eğer su çok doldurulsa ve kap kaynayan suya temas ederse, çikolata yanmaya başlar.

Çikolatayı erittikten sonra soğuk bir zemine yerleştirmelisiniz. Ardından temperleme adı verilen teknik bir işlem yapılmalıdır.

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Eritilen çikolataya soğuk çikolatalar ilave edilebilir. Soğuk çikolatalar erirken, kabın da ısısının düşmesine neden olur. Bu işleme temperleme adı verilir. Çikolatanın ısısı düştükçe yoğunluğu da artar.

İçindeki kakao yağını kristalize ederek parlak çikolatalar elde etmek için, çikolata blenderla karıştırılmalıdır. Mümkün olduğunca baloncuk çıkartmadan 1 dakika civarı sürmelidir. Artık yapmak istenen çikolatalar uygulamaya hazırdır.

ÇİKOLATA KAPLI LOKUM NASIL YAPILIR?

Çikolata kaplı lokum yaparken 45 derecede eritilen, 32 dereceye kadar soğutarak temperleme işlemi yapılan ve içindeki kakao yağı kristalize edilen çikolata, güzel ikramlara hazırdır.

Çikolata kaplı lokum yapmak için, lokumun üzerindeki pudra şekeri alınır ve çikolatanın içine atılır. Ardından alüminyum folyo serili herhangi bir tepsinin üzerine alınabilir. Bu işlem bir çok farklı malzemeyle yapılabilir.

Çikolatayla kaplanan lokumu süslemek için, sıkma torbalarına beyaz çikolata doldurup üzerine sıkılabilir.

ÇİKOLATA NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Çikolatayı muhafaza etmek için asla buzdolabı tercih edilmemelidir. Çikolatanın ideal saklama ısısı yaklaşık 18 derecedir. Mümkün olduğunca karanlık ve serin bir yerde saklanmalıdır. Güneş ışığı çikolatanın bozulmasına sebep olur.

Alınan bütün çikolatalar folyo kağıda sarılıdır. Açıp yedikten sonra tekrar saklanmak isteniyorsa folyoya yeniden sarılmalıdır, buzdolabına konulmamalı, kapalı mutfak dolaplarında saklanmalıdır.

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