Sağlıklı ve düşündüğünüzden daha kolay! Evde çikolata yapmanın adımları

Evde çikolata yapmak için çok profesyonel malzemelere ihtiyaç yoktur. Herhangi bir eritme kabı ya da ısıtma kabı, üzerinde de çikolataların eritilebileceği bir diğer kap, başlangıç olarak yeterlidir.

Daha sonra üzerinde çalışılabilecek folyo kaplı herhangi bir tepsi, krema, kuruyemiş ve lokum gibi süsleme malzemeleri, iki çeşit çikolata yapmak için yeterli olacaktır.

Çikolatanın öncelikle eritilmesi gerekir. İçinde çok az su olan bir kabın üzerine, içinde çikolata olan ısıya dayanıklı başka bir kap konulur. Çikolata eğer çok yüksek ısılara maruz bırakılırsa, erimeden yanmaya başlar. Üstteki kap asla kaynayan suya temas etmemeli, buharından faydalanmalı ve çikolata bu şekilde erimelidir.

Çikolata eridikten sonra diğer malzemeler eklenerek truffle yapımına devam edilebilir. Sütlü fındıklı truffle yapmak için, bir su bardağı kadar dövülmüş fındık ve 100 gr. süt kreması eklenir. Hepsi homojen bir hale gelene kadar yavaş bir şekilde karıştırılır. Ardından dolaba konur ve yaklaşık 1 saat kadar bekletilir.