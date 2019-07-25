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Sağlıklı ve lezzetli mangalın ipuçları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Yaz aylarında tüm ailenin bir araya geldiği ve hafta sonlarının olmazsa olmazı haline dönüşen mangal keyfinin lezzetli ve sağlıklı olması için önemli ipuçlarını sizler için bir araya getirdik.

Sağlıklı ve lezzetli mangalın ipuçları

Aileyi bir araya toplayan, geniş sofralarda çocukları, büyükleri ve dostları bir araya getiren mangal, protein tüketmenin en keyifli ve lezzetli yollarından birisi. Sağlıklı bir mangal keyfinin en belirleyici unsuru ise et tercihi.

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Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, mangal etinin yağsız olması ve bu nedenle de tavuk veya hindi eti tercih edilmesi gerektiğini belirterek şunları söylüyor; "İsteyenler tavuk veya hindi etini tüketmeden önce, derisini ayırıp, eti marine ederek lezzetlendirebilirler. Tavukları, yanında bol ve rengârenk bir salata ile birlikte yemek çok daha sağlıklı bir tercih. Salatanın içindeki C vitamini demirin daha iyi emilmesini sağlarken, içinde bulunan antioksidanlar da zararlı maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırır. Atılımı sağlamak için su içmeyi ihmal etmeyin.”

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Tavuk etini marine etmek için, kırmızıbiber, karabiber, defne, kekik, ebegümeci, limon ve az miktarda tuzla eti mangala hazır hale getirmelisiniz. Limon suyunun içine bu baharatları koyup tavuk etini bu sosla en az yarım saat, eğer mümkünse bir gece bekletmek eti hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı hale getirir. Burada dikkat edilecek bir nokta ise, soğuk zinciri ihmal etmemek. Hazırlanan etler mangalda pişirilinceye kadar mutlaka soğukta muhafaza edilmeli.

Pişirme işi, mangalın ateşi iyice közlendikten sonra yapılmalı, etle kömür arasında mutlaka yaklaşık 15 cm mesafe bulunmalı ve mangal için en uygun kömür olan odun kömürü kullanılmalı. Pişirme sırasında eti yakmamak da çok önemli. Yanma ve kömürleşme zararlı maddelerin ortaya çıkmasını sağladığı gibi, proteinin vücut tarafından kullanılmasını da engelliyor.

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Pişirme sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi de çatal yerine maşa kullanarak etin sulu ve lezzetli pişmesini sağlamak. Çatal batırıldığında suyunu kaybeden et, kurur ve lezzetsiz olur. Mangal yapılırken göz ardı edilen küçük detaylar, aslında büyük önem taşıyor. B

Etin yanında bol yeşillik ve su tüketmeyi unutmamak gerekiyor. Salatanın içindeki C vitamini demirin daha iyi emilmesini sağlar. Salata yemeyen ve oyun oynamak için acele eden çocuklar için meyve de salatanın yerine kullanılabilir.

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Mangal yapıldıktan sonra aileniz ve sevdiklerinizle yapılacak kısa bir yürüyüş hem yemeklerin sindirilmesine hem de temiz havanın tadının çıkarılmasına yardımcı olur.

Son olarak ise, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla mangalın kullanımı tamamlandığında kor ateş suyla söndürülmeli ve söndürüldüğünden emin olunduktan sonra küller çöpe dökülmeli.


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