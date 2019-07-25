Sağlıklı ve lezzetli mangalın ipuçları

Aileyi bir araya toplayan, geniş sofralarda çocukları, büyükleri ve dostları bir araya getiren mangal, protein tüketmenin en keyifli ve lezzetli yollarından birisi. Sağlıklı bir mangal keyfinin en belirleyici unsuru ise et tercihi.

Sağlıklı Beslenme Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, mangal etinin yağsız olması ve bu nedenle de tavuk veya hindi eti tercih edilmesi gerektiğini belirterek şunları söylüyor; "İsteyenler tavuk veya hindi etini tüketmeden önce, derisini ayırıp, eti marine ederek lezzetlendirebilirler. Tavukları, yanında bol ve rengârenk bir salata ile birlikte yemek çok daha sağlıklı bir tercih. Salatanın içindeki C vitamini demirin daha iyi emilmesini sağlarken, içinde bulunan antioksidanlar da zararlı maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırır. Atılımı sağlamak için su içmeyi ihmal etmeyin.”

Tavuk etini marine etmek için, kırmızıbiber, karabiber, defne, kekik, ebegümeci, limon ve az miktarda tuzla eti mangala hazır hale getirmelisiniz. Limon suyunun içine bu baharatları koyup tavuk etini bu sosla en az yarım saat, eğer mümkünse bir gece bekletmek eti hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı hale getirir. Burada dikkat edilecek bir nokta ise, soğuk zinciri ihmal etmemek. Hazırlanan etler mangalda pişirilinceye kadar mutlaka soğukta muhafaza edilmeli.