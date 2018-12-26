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Sağlıklı yılbaşı tabağının 6 altın kuralı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.12.2018 11:30 | Son Güncelleme

Yılbaşı gecesi alınan kalorinin, ihtiyacın 2-3 katı üzerine çıktığını, hatta 7 bin kaloriyi bulduğunu biliyor muydunuz? Buna bir de alkol eklendiğinde tehlikenin boyutlarının çok daha büyüdüğünü? Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz, sağlıklı yılbaşı tabağının 6 altın kuralını anlattı, sağlıklı yılbaşı menüsü hazırladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Sağlıklı yılbaşı tabağının 6 altın kuralı

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz yılbaşı gecesi bilinçsizce tüketilecek besinlerin ve içeceklerin, eğlenceye gölge düşürebileceğini belirterek “Eğlence yerini hazımsızlık, mide yanması, şişkinlik, baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikâyetlere bırakır. Oysa sağlıklı ve lezzetli yeni yıl tabakları hazırlamak zor değil” diyor.

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1. Doğru meze seçimi yapın

meze

Meze seçimine dikkat edin. Özellikle salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri veya mayonezli salatalardan uzak durun. Bunun yerine peynir tabağı hazırlayabilir, yoğurtlu ve zeytinyağlı mezeleri evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Belli miktarda meyve, kiraz domatesler, havuç ve salatalık dilimleri, 1 avuç kuruyemiş tüketebilirsiniz.

2. Badem-ceviz-fındık üçlüsüne yer açın

badem ve ceviz

Özellikle alkolün yanında ikram edilen soslu çerezler ve cipsler, içerdikleri yüksek tuz oranı ve kalorileri nedeniyle yanlış bir tercih. Onun yerine çiğ badem, fındık, fıstık, ceviz, tuzsuz leblebi tüketebilirsiniz.

3. Pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edin

bulgur pilavı

Bir yılbaşı klasiği olan hindi; az yağlı, düşük kalorili ve kolay sindirilir olması dolayısıyla da doğru bir tercih. Ancak yanına pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih etmekte fayda var. Kırmızılahana, havuç, turp ve nardan oluşan rengarenk bir salata tabağı da üzerine sadece limon ve zeytinyağı konulması, sos kullanılmaması halinde son derece sağlıklı olacak. Ek çeşit olarak ve doygunluk hissine katkı sağlaması açısından da zeytinyağlı sebze yemekleri yapabilirsiniz.

4. Şerbetli tatlılara kanmayın

şerbetli

Şerbetli tatlılar şekerin zararlarının yanı sıra yüksek kalori içeriyor. 1 porsiyon baklava için 2 saat yürümek gerekiyor. Yılbaşı gecesi sofranızda tatlıların kraliçesi olarak ‘kabak tatlısı’ nı tercih edebilirsiniz. Ancak kabak tatlısını şekerle değil, tarçınla ve pekmezle fırında sağlıklı bir şekilde pişirebilirsiniz. Sütlü tatlılar ya da ayva, armut gibi hafif meyve tatlıları da tercih edebilirsiniz. 1 porsiyonu iki kişi paylaşarak enerji alımını da azaltmak mümkün.

5. Sofranızdan suyu eksik etmeyin

Alkol tüketiminin yarattığı en büyük sorun vücudun susuz kalması. Bunun yanında aşırı çay ve kahve tüketimi de vücuttan su kaybına yol açıyor. Yemekten önce, yemek sırasında ve gecenin ilerleyen saatlerinde elinizde mutlaka su bardağınız olsun. Bol su tüketin. Gün boyu 2.5-3 litre su için.

6. Tabağınızdaki besinleri yavaş çiğneyin

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz “Sindirim aslında ağızda başlar. Hızlı yemek yenildiğinde besinler tam olarak sindirilmeden mideye geçer. Bu da midede gaz ve şişkinliğe sebep olur. Midede yanma veya ekşime hissi olabilir. O nedenle yemeği yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek yemeye özen gösterin. Bunun yanında doyma sinyalleri beyne 20. dakikadan sonra iletiliyor. Hızlı yemek yemek daha fazla yemeye sebep olur ki bu da daha yüksek kalori alımı demektir” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanından sağlıklı yılbaşı menüsü

Başlangıçlar ve mezeler

• Baharatlanmış peynir, zeytinyağlı tabağı, yoğurtlu patlıcan ve havuç tarator, kiraz domates, somon fümeli kanepe, labne peyniri sürülmüş kepekli kraker

Atıştırmalık

• Limon suyuna batırılmış salatalık, havuç dilimleri, bir avuç badem, fındık

Ana yemek

• Tarhana Çorbası
• Fırınlanmış Beyaz Et (Tavuk ya da hindi)
• Fırınlanmış Peynirli Mantar
• Sebzeli Bulgur Pilavı

Salata

• Mevsim yeşillikleri, lahana, turp, havuç

Meyve

• Nar, kivi, portakal

Tatlı

• Kabak tatlısı


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