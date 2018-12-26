Sağlıklı yılbaşı tabağının 6 altın kuralı

Beslenme ve Diyet, Fitoterapi Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz yılbaşı gecesi bilinçsizce tüketilecek besinlerin ve içeceklerin, eğlenceye gölge düşürebileceğini belirterek “Eğlence yerini hazımsızlık, mide yanması, şişkinlik, baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikâyetlere bırakır. Oysa sağlıklı ve lezzetli yeni yıl tabakları hazırlamak zor değil” diyor.

1. Doğru meze seçimi yapın

Meze seçimine dikkat edin. Özellikle salam, sosis gibi şarküteri ürünleri, karides, kalamar, midye gibi kabuklu deniz ürünleri veya mayonezli salatalardan uzak durun. Bunun yerine peynir tabağı hazırlayabilir, yoğurtlu ve zeytinyağlı mezeleri evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Belli miktarda meyve, kiraz domatesler, havuç ve salatalık dilimleri, 1 avuç kuruyemiş tüketebilirsiniz.

2. Badem-ceviz-fındık üçlüsüne yer açın

Özellikle alkolün yanında ikram edilen soslu çerezler ve cipsler, içerdikleri yüksek tuz oranı ve kalorileri nedeniyle yanlış bir tercih. Onun yerine çiğ badem, fındık, fıstık, ceviz, tuzsuz leblebi tüketebilirsiniz.

3. Pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edin

Bir yılbaşı klasiği olan hindi; az yağlı, düşük kalorili ve kolay sindirilir olması dolayısıyla da doğru bir tercih. Ancak yanına pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih etmekte fayda var. Kırmızılahana, havuç, turp ve nardan oluşan rengarenk bir salata tabağı da üzerine sadece limon ve zeytinyağı konulması, sos kullanılmaması halinde son derece sağlıklı olacak. Ek çeşit olarak ve doygunluk hissine katkı sağlaması açısından da zeytinyağlı sebze yemekleri yapabilirsiniz.