Sagopa Kajmer'den yeni şarkı: Avutsun Bahaneler

Norm Ender’in Ben Fero ve Ezhel gibi isimlere diss attığı Mekanın Sahibi şarkısının ardından rap müzik camiasında tansiyon yükselmişti. Killa Hakan’ın Türkçe rap müziğin efsane ismi Ceza’nın yanı sıra Ezhel ve Ben Fero ile birlikte söylediği Fight Kulüp ise tartışmaların sürmesine vesile olmuştu.

YouTube’da bugüne kadar 23 milyon kez izlenen Fight Kulüp, 1 milyonun üzerinde beğenmeme aldı.

Tüm bunların ardından Türkçe rap müziğin bir diğer pusulası Sagopa Kajmer’in ne yapacağı merakla bekleniyordu. Sagopa, 41’inci yaşında Avutsun Bahaneler şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. Şarkı sadece bir günde 2 milyona yakın izlenildi.

Avutsun Bahane’nin sözleri şöyle:

Kaybetmedim hiçbir zaman dürüstlüğümü ama dürüstlükten çok kaybettim.

Ben her şeye kafa tutmadan önce her şey bana kafa tutmuştu ben gördüm.

Anladım ya fayda etmiyor bir şey.

Engel olamıyorum, dağılıyorum peyderpey.

Var kendimle konuşmak istediğim çok şey.

Açarım ağzımı yumarım gözümü epey epey.

Neden iki büklüm boynun?

Beslediği yılanlara mı kırgın koynun?

Kurtlar canını alıyorken koyunun, bal umdun da arıdan sade kaldı iğne bulduğun.

Kafan seni dağıtmadan sen onu dağıt.

Kalbin yerinden çıkacak haydi biraz rahatla!

Bildiğim şeyleri ben de öldüremiyorum evet başa çıkamadığım oluyor olanla.