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Şahan Gökbakar'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a salvolar! Açtı ağzını yumdu gözünü...

02.02.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Çok sert ifadelerde bulunan Gökbakar, Gedson Fernandes transferiyle birlikte Burak Elmas'ı hedef aldı.

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a salvolar! Açtı ağzını yumdu gözünü...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Galatasaray'da çatırdamalar devam ediyor. Fanatik Galatasaraylı olmasıyla da tanınan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a transfer olmasıyla adeta çileden çıkan Gökbakar, flaş ifadeler kullandı.

"BAŞKAN SİZ NEYİ ANLATIYORSUNUZ?"

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"Başkan siz neyi anlatıyorsunuz? Ne sosyal medyası, ne algısı ne, ne dış gücleri ne diyorsunuz Allah aşkına? Lig de düşme hattıyla 3 puan var, gençleştirme dedigin takima 36 yaşında adam aldın, Gedson'u da Beşiktaş'a kaptırdın,sonra da çıkıp racon kesen konuşmalar! Söylenecek tek şey var. Lafı gevelemenin alemi yok. Galatasaray tarihinin en kötü dönemini yaşatan, son derece başarısız bir başkan ve yönetimisiniz.

Büyük umutlar ve vaatlerle gelip, hayal kırıklığı oldunuz. Ne söylerseniz söyleyin gerçek bu başkan. Temiz yüzlü, okumuş, eğitimli, ailesi zengin,saf,naif, elit çocuklar büyüyüp bir spor kulübüne başkan oluyor, bir kaç hafta içinde deliyürek olup, ona buna racon kesen,dedigim dedik çaldığım düdük, ağdalı konuşan ağır abilere dönüşüyorlar. Olmuyor ama durmuyor üstünüzde..."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Şahan Gökbakar Gedson Fernandes
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