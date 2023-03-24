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Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'nin 100 bin imza için "Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz" çağrısına gönderme

24.03.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 imza toplama aşamasında olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye gönderme yaptı. İnce'nin imza için destek çağrısı yaptığı tweetini alıntılayan Gökbakar, başka bir paylaşımında ise "3 günde 1.8 milyon insanı evinden çıkarıp sinema salonuna getirebilen biri olarak, hayata bu siyasetçiler kadar iddialı bakamıyorum ya... 3 günde 50-60 bin imzayı zor topluyorsunuz" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Muharrem İnce'nin 100 bin imza için "Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz" çağrısına gönderme

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için 3. günün sonunda 76 bin 901 imzaya ulaştı. Twitter'daki siyasetle ilgili paylaşımlarıyla gündem olan Şahan Gökbakar ise İnce'nin imza sürecini ironik paylaşımlarla yorumladı.

"BÖYLE CUMHURBAŞKANI MI OLUNUR"

Gökbakar, İnce'nin "3 günde 76.921 imza. Haydi arkadaşlar yarın bu işi bitiriyoruz." tweetini kendi hesabından alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
"Hadi arkadaşlar bir el atın, yokuş aşağı vurdurduk mu, ben hemen 2. fitese takacam. Marş bi bassa var ya, sonrası rampa yukarı 200 yapıyor normalde. Böyle cumhurbaşkanı mı olunur ya"

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"BU NASIL BİR ÖZGÜVEN"

Gökbakar başka bir tweetinde ise yine İnce'yi eleştirerek "3 günde 1.8 milyon insanı evinden çıkarıp sinema salonuna getirebilen biri olarak, hayata bu siyasetçiler kadar iddialı bakamıyorum ya... 3 günde 50-60bin imzayı zor topluyorsunuz, 'Yüzde 60'la Cumhurbaşkanı olacağım' diyorsunuz... Bu nasıl bir özgüven vallaha ben daha anlayamadım.." ifadelerini kullandı.

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