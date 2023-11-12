Şahan Gökbakar'dan Mustafa Atmaca tepkisi! "Gülşen neden hapis yattı?"

"Erzurumlu Hacı Dönerci" lakaplı Mustafa Atmaca Atatürk'e hakaretler yağdırdı. Atmaca, "Yemen de Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" sözleriyle tepki çekti.

Mustafa Atmaca, Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Atmaca'nın gözaltı sürecinde Şahan Gökbakar ise isyan etti.

"Gülşen neden hapis yattı?" diyen Gökbakar şunları yazdı:

"İmam hatipli arkadaşına sapıklığı oradan geliyor gibi maksadını aşan bir şaka yaptı diye... Halkın bir bölümünü aşağıladığı gerekçe gösterildi. Ya peki tereyağı bocalayan dönerci "laik köpekler" diyip halkın bir bölümünü alenen aşağılayınca; ardında da "laikliği getiren o köpekler" diyerek Milli Mücadele Kahramanımız Atatürk ve meclise ağır hakaret edince ne oluyor? Yoksa bu ülkede artık halkın "bir bölümü" mü var sadece..."





