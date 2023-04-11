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Şahan Gökbakar'dan yeni Kerem Kınık paylaşımı! "Kalk o koltuktan"

11.04.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın peşini bırakmıyor. Sosyal medyada sık sık Kızılay Başkanı'na seslenen ve eleştiride bulunan komedyenden yeni bir paylaşım yaptı. Kınık'ın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, "Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem" dedi.

Şahan Gökbakar'dan yeni Kerem Kınık paylaşımı! "Kalk o koltuktan"

Şahan Gökbakar, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la Twitter'da yaşadığı polemiğe nokta koymuyor. Gökbakar, yeni paylaşımında yine Kerem Kınık'ı hedef aldı.

Kınık'ı istifaya çağıran Gökbakar, "Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hâlâ hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun" dedi.

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Şahan Gökbakar paylaşımının devamında ise şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Seni unuttum zannetme yarışmayan Kerem. Güzelim Kızılay'ın itibarını ve güvenilirliğini yerle bir ettin. Hala hiç tınlamadan o koltukta oturuyorsun. Seni aday maday da yapmadılar değil mi? Kerem Kızılay senin değil, bizim Kızılayımız. Kalk o koltuktan!"


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